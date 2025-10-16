Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии после ДТП с туристами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Карачаево-Черкесии оставил без изменений приговор местному жителю, из-за неисправного автомобиля которого получили травмы несколько туристов.

Как писал "Кавказский узел", туристы из Ростовской области, которые пострадали при падении автобуса в Карачаево-Черкесии, не смогли добиться выплат компенсаций от турфирмы. Глава Следкома потребовал возбудить уголовное дело.

Инцидент произошел 5 января 2024 года, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии. "Группа туристов отправилась на автомобиле УАЗ "Патриот" в Джамагатское ущелье Карачаевского района. По пути водитель не справился с управлением, машина опрокинулась. В ней находились семь человек, из них трое пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства 5 января.

Суд внес в приговор редакционные изменения, а в остальной части он оставлен без изменения - ограничение свободы на 9 месяцев без лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, сообщает объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии.

Дело квалифицировали по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) 1 .

В августе 2024 года Карачаевский районный суд признал фигуранта виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Также суд удовлетворил иски потерпевших о компенсации причиненного вреда на общую сумму более 800 тысяч рублей, однако житель КЧР не согласился с решением и обжаловал его. В итоге решение суда первой инстанции было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба.

При этом суд уже квалифицировал действия подсудимого по другой статье - части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) 2 .

"Суд апелляционной инстанции, изучив уголовное дело, проверив доводы апелляционной жалобы, внёс в приговор редакционные изменения. В остальной части приговор оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

