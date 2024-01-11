Бастрыкин потребовал расследовать инцидент с туристами в Карачаево-Черкесии

11 января 2024, 21:07

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Туристы из Ростовской области, которые пострадали при падении автобуса в Карачаево-Черкесии, не смогли добиться выплат компенсаций от турфирмы. Глава Следкома потребовал возбудить уголовное дело о нарушении прав туристов.

Туристы, пострадавшие при падении автобуса в обрыв, обратились в инфоцентр Следкома России с жалобой на нарушение прав. "В январе текущего года в Карачаево водитель автомобиля, в котором ехали граждане, не справился с управлением, и машина опрокинулась в обрыв, говорится в сообщении. В результате ДТП туристы получили травмы, им потребовалась медицинская помощь. Однако руководство турфирмы отказывает пострадавшим в компенсационных выплатах и возмещении стоимости путевок", - сообщил сегодня информационный центр Следкома России.

Глава Следкома России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, указано в Telegram-канале центр.

Турагентство, выступившее организатором поездки, к 21.07 мск 11 января на своем сайте не прокомментировало случившееся.

Инцидент произошел 5 января, сообщило управление МЧС по Кабардино-Балкарии "Группа туристов отправилась на автомобиле УАЗ «Патриот» в Джамагатское ущелье Карачаевского района. По пути водитель не справился с управлением, машины опрокинулась. В ней находились семь человек, из них трое пострадали", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства 5 января.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Карачаево-Черкесии приговорил к трем годам колонии-поселения организатора экскурсии, признав его ответственным за смерть двух туристок на горном леднике. По версии следствия, обвиняемый, не имея права на оказание туристических услуг, организовал экскурсию для группы туристов в Алибекское ущелье к леднику Алибек в Карачаевском районе. Когда туристы находились у ледника, на них обрушились глыбы льда, в результате чего две женщины скончались, еще одна получила травмы.

Житель Адыге-Хабльского района обвинен по делу о смерти двух туристок при аварии микроавтобуса на горной дороге в Карачаево-Черкесии. Обвиняемый не имел лицензии на перевозку пассажиров, установило следствие.

Ранее суд приговорил к трем годам условного срока жителя Сарова, организовавшего в мае 2021 года сплав по реке Большой Зеленчук, который завершился гибелью туристки.

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