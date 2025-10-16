×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:38, 16 октября 2025

Коллекция наград Кадырова пополнилась орденом для служивших в Германии военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», аналогичная награда передана и председателю республиканского парламента.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров имеет более 85 наград и званий. Очередную свою награду, медаль за вклад в развитие фермерства, Кадыров получил только 12 октября. Неделей ранее, 5 октября, Кадырову по случаю дня рождения вручили второй раз звание Героя Чечни, причем указ о повторном присвоении этого звания он подписал сам.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Кадыров и его награды".

Глава Чеченской региональной общественной организации «Союз ветеранов Группы советских войск в Германии Чеченской Республики» Муса Кавраев по решению президента Союза ветеранов Группы войск в Германии Антона Терентьева передал на встрече в парламенте Чечни ордена «Группа войск в Германии», сообщает парламент Чечни.

Орденами награждены глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель парламента Чечни Шаид Жамалдаев, который и участвовал во встрече с Кавраевым, указано в сообщении в Telegram-канале парламента.

На сайте Союза ветеранов Группы войск в Германии не содержится информации о вручении ордена Рамзану Кадырову и Шаиду Жамалдаеву, также не приведено и положение об ордене.

Группа советских войск в Германии была создана по окончании Второй мировой войны и существовала до 1994 года, указано также на сайте организации. 

В первую чеченскую кампанию, 1994 - 1996 годы, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказском узлом".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Zamid Chalayev. Photo: United Russia party press service
05:55, 16 октября 2025
Замид Чалаев похвастался коллекцией наград и селфи с боевиком
Бойцы перед вылетом из Грозного. 15 октября 2025 г. Фото: Telegram-канал Kadyrov_95
19:09, 15 октября 2025
Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО
Массовая драка в Чечне. 14 октября 2025 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reel/DPyo2k2jFHv/?utm_source=ig_web_copy_link
16:58, 15 октября 2025
Участников массовой драки отчитали в Чечне
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Гуманитарная помощь для Палестины в Ингушетии, июль 2024 года. Фото: официальный сайт правительства Ингушетии
20:54, 14 октября 2025
Перемирие в Газе не изменило повестку помощи палестинцам на Северном Кавказе
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Elina Valtonen during a protest. Photo: https://1tv.ge/
16 октября 2025, 12:50
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за участие в протестах

At the scene. August 29, 2025. Screenshot from video https://islamnews.ru/2025/8/29/v-makhachkale-politseyskiy-stal-zhertvoy-druzhestvennogo-ognya
16 октября 2025, 10:51
Следствие признало терактом ДТП с наездом на силовика в Краснодаре

Сторонники Самвела Карапетяна у суда, 15 октября 2025 года. Кадр видео Armenia Today / YouTube
16 октября 2025, 04:41
Срок ареста Самвелу Карапетяну продлен на фоне протеста его сторонников

Поджог военкомата в Зеленокумске. Кадр видео "Блокнот Ставрополь" / Telegram
16 октября 2025, 01:52
Жительница Ставрополья задержана за поджог военкомата

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше