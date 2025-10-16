Коллекция наград Кадырова пополнилась орденом для служивших в Германии военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», аналогичная награда передана и председателю республиканского парламента.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров имеет более 85 наград и званий. Очередную свою награду, медаль за вклад в развитие фермерства, Кадыров получил только 12 октября. Неделей ранее, 5 октября, Кадырову по случаю дня рождения вручили второй раз звание Героя Чечни, причем указ о повторном присвоении этого звания он подписал сам.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Кадыров и его награды".

Глава Чеченской региональной общественной организации «Союз ветеранов Группы советских войск в Германии Чеченской Республики» Муса Кавраев по решению президента Союза ветеранов Группы войск в Германии Антона Терентьева передал на встрече в парламенте Чечни ордена «Группа войск в Германии», сообщает парламент Чечни.

Орденами награждены глава Чечни Рамзан Кадыров и председатель парламента Чечни Шаид Жамалдаев, который и участвовал во встрече с Кавраевым, указано в сообщении в Telegram-канале парламента.

На сайте Союза ветеранов Группы войск в Германии не содержится информации о вручении ордена Рамзану Кадырову и Шаиду Жамалдаеву, также не приведено и положение об ордене.

Группа советских войск в Германии была создана по окончании Второй мировой войны и существовала до 1994 года, указано также на сайте организации.

В первую чеченскую кампанию, 1994 - 1996 годы, Рамзан Кадыров воевал на стороне сепаратистов, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказском узлом".