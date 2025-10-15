×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
14:03, 15 октября 2025

Кремль отказался выполнять решение ЕСПЧ о выплатах Грузии

Мост на КПП Ингур. Скриншот видео https://go-abxazia.ru/12801-2/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россия не планирует выполнять решение Европейского суда по правам человека о выплатах Грузии более 250 миллионов евро. 

Как писал "Кавказский узел",  ранее  (ЕСПЧ) постановил, что Россия должна выплатить Грузии более 253 миллионов евро за нарушения прав человека, вызванные ужесточением административной границы после войны 2008 года.

В апреле 2023 года Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить более 129 млн евро компенсаций Грузии. Согласно решению ЕСПЧ, после перемирия власти России несли ответственность за ситуацию в регионе конфликта и должны были обеспечить соблюдение конвенции о правах человека.

Москва не планирует исполнять решение ЕСПЧ о выплате €253 млн в пользу Тбилиси по итогам событий 2008 года, этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Решение выполнять не будем", - цитирует его слова РИА «Новости». 

Песков уклонился от ответа на вопрос, могла бы помочь выплата потеплению отношений России и Грузии. "Считаем, что это отдельная тема, отдельная субстанция", - приводит цитату пресс-секретаря Владимира Путина ТАСС.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, указано в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 тысяч евро компенсации морального ущерба вдове голландского журналиста Стана Сториманса, который погиб в Гори во время пятидневной войны 2008 года. 

Напомним, 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России.

