Отменен приговор бывшему вице-мэру Краснодара Кириллу Мавриди
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Кассационный суд направил дело бывшего вице-мэра Краснодара Кирилла Мавриди на новое рассмотрение, посчитав незаконным переквалификацию обвинения с получения взятки на превышение должностных полномочий. Ранее Мавриди был приговор к трем годам и двум месяцам колонии.
Как писал "Кавказский узел", 4 декабря по делу о взятке был задержан вице-мэр Краснодара Кирилл Мавриди. 17 декабря его дело было направлено на рассмотрение в суд.
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему заместителю главы департамента строительства Краснодарского края, бывшему вице-мэру Краснодара Кириллу Мавриди. Дело направлено на новое рассмотрение, так как суд поддержал доводы прокуратуры о незаконной переквалификации обвинения с получения взятки на превышение должностных полномочий, пишет 14 октября "Коммерсант".
Приговор Мавриди ранее вынес Первомайский районный суд Краснодара, который признал его виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Краснодарский краевой суд поддержал решение. Однако кассационный суд счел, что переквалификация действий осужденного и, как следствие, смягчение наказания не являются обоснованными.
