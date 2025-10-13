Три майнинг-фермы найдены в дагестанском селе Майданское

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

“Россети Северный Кавказ” обнаружили сразу три майнинговые фермы в селе Майданское, ущерб от их работы исчисляется миллионами рублей.

Как писал "Кавказский узел", в августе сотрудники Центральной районной больницы в Унцукульском районе обратились к руководству района, "Россетей" и депутатам с жалобами на систематические отключения электричества. После жалоб стабильное электроснабжение было восстановлено, при этом местные жители связали проблемы с майнингом.

О трех фермах для майнинга криптовалюты, обнаруженных в одном селе, отчитались сегодня энергетики. Все три фермы действовали в селе Майданское Унцукульского района Дагестана.

Самая крупная из обнаруженных ферм, располагавшаяся на территории плодового сада, состояла из 68 аппаратов. Чтобы скрыть повышенное потребление электроэнергии, владелец “установил на счетчик магнит”, говорится в сообщении “Россети Северный Кавказ”.

“Объем похищенного энергоресурса - 440 тысяч киловатт-часов. Ущерб электросетевому комплексу - свыше 1,2 млн рублей”, - говорится в публикации официального Telegram-канала предприятия.

Другая ферма, из 14 устройств, располагалась на территории фермерского хозяйства. Владелец протянул к ней провод длиной около 200 метров, от трансформаторной подстанции, которая питает часть села. “Составлен акт бездоговорного потребления на 129,3 тысяч киловатт-часов. Ущерб - более 950 тысяч рублей”, - указывает пресс-служба “Россетей”.

По соседству с этим хозяйством энергетики обнаружили еще одного майнера с 23 устройствами для добычи криптовалюты. В этом случае сумма ущерба пока не определена, отметили энергетики.