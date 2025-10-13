×

Лента новостей
06:18, 13 октября 2025

Афияддин Мамедов пожаловался на руководство колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский профсоюзный активист Афияддин Мамедов более трех месяцев назад обратился к руководству колонии, где он отбывает наказание, с просьбой перевести его в медпункт по причине плохого самочувствия, но его просьбы были проигнорированы.

Как писал "Кавказский узел", 14 января суд в Баку приговорил к восьми годам колонии руководителя альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа" Афияддина Мамедова, признав его виновным в нападении с ножом на прохожего. Апелляционный суд утвердил приговор. В апреле Мамедов пожаловался на систематическое нарушение прав заключенных на звонки, а в июне заявил об антисанитарии в колонии.

Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября 2023 года. Активист заявил, что его преследуют из-за профсоюзной деятельности, и отверг обвинения в нападении, сообщив, что сам был избит этим человеком, Сафаром Гусейновым. Свидетель обвинения в суде изменил показания, признав, что не видел, как Мамедов ударил ножом потерпевшего.

Афияддин Мамедов пожаловался на руководство пенитенциарного учреждения №2, где он содержится в настоящее время, пишет 12 октября Meydan.TV.

По словам Мамедова, около трех месяцев назад он обратился к руководству колонии с просьбой перевести его в медицинский пункт учреждения. Однако с тех пор его заявление так и не было рассмотрено, он до сих пор не помещен в медпункт.

Активист уточнил, что у него произошел нервный срыв, ухудшилось его психологическое состояние. Также он сообщил, что при задержании ему разбили нос, но до сих пор он не знает, каковы были последствия этого удара, однако чувствует боли в теле.

Автор: "Кавказский узел"

