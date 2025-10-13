×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:19, 13 октября 2025

Многодетные семьи из Волгодонска пожаловались на нарушение жилищных прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более пяти лет назад многодетным семьям предоставили земельные участки в Волгодонске, где нет коммуникаций. Они пожаловались председателю Следкома России Александру Бастрыкину, что местные власти предлагают им провести коммуникации за свой счет.

По словам горожан, они, будучи многодетными семьями, получили более пяти лет назад земельные участки в микрорайоне В-23.

Однако выяснилось, что на участках нет необходимой инфраструктуры - водоснабжения, электросетей и газовых сетей, а также отсутствуют подъездные пути. С тех пор ситуация не изменилась, пишет 12 октября "Блокнот-Ростов" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома России.

Многочисленные жалобы и обращения в органы власти не принесли результатов. Жителям предложили подключиться к сетям за свой счет, а это очень дорого.

Следственные органы Ростовской области проводят процессуальную проверку по фактам халатности представителей властей (статья 293 УК РФ). Бастрыкин потребовал предоставить как предварительные, так и окончательные выводы проверки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне многодетные семьи из Ейска пожаловались на аналогичное нарушение своих жилищных прав. По их словам, более трех лет к участкам, предоставленным им, власти не подводят коммуникации.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
03:20, 13 октября 2025
Беспилотная опасность объявлена в Дагестане и Северной Осетии
02:40, 13 октября 2025
Введены ограничения на работу аэропортов Астрахани и Краснодара
17:58, 12 октября 2025
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
13:59, 12 октября 2025
Военнослужащий из Котово убит в военной операции
13:00, 12 октября 2025
Глава Крымского района заключен под стражу
09:03, 12 октября 2025
Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области
Все события дня
Новости
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Prison hospital in Rostov-on-Don. Photo: Rostov-on-Don Wikipedia https://rostov.wiki/
04:05, 12 октября 2025
Возобновлено расследование дела о пытках в ростовской тюремной больнице
01:00, 11 октября 2025
Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью
21:41, 10 октября 2025
Трое военных из Ростовской области убиты на Украине
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Юрий Напсо. Фото из телеграм-канала Напсо https://t.me/NapsoYuriy/289
12 октября 2025, 12:02
Законность получения Юрием Напсо земель в Сочи поставлена под сомнение

Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше