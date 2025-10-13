Многодетные семьи из Волгодонска пожаловались на нарушение жилищных прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более пяти лет назад многодетным семьям предоставили земельные участки в Волгодонске, где нет коммуникаций. Они пожаловались председателю Следкома России Александру Бастрыкину, что местные власти предлагают им провести коммуникации за свой счет.

По словам горожан, они, будучи многодетными семьями, получили более пяти лет назад земельные участки в микрорайоне В-23.

Однако выяснилось, что на участках нет необходимой инфраструктуры - водоснабжения, электросетей и газовых сетей, а также отсутствуют подъездные пути. С тех пор ситуация не изменилась, пишет 12 октября "Блокнот-Ростов" со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следкома России.

Многочисленные жалобы и обращения в органы власти не принесли результатов. Жителям предложили подключиться к сетям за свой счет, а это очень дорого.

Следственные органы Ростовской области проводят процессуальную проверку по фактам халатности представителей властей (статья 293 УК РФ). Бастрыкин потребовал предоставить как предварительные, так и окончательные выводы проверки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне многодетные семьи из Ейска пожаловались на аналогичное нарушение своих жилищных прав. По их словам, более трех лет к участкам, предоставленным им, власти не подводят коммуникации.