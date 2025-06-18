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05:17, 18 июня 2025

Многодетные семьи из Ейска пожаловались на нарушение своих жилищных прав

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Ейска выдали многодетным семьям участки в поле, куда не подведены коммуникации и не исполняют решение суда по устранению этой проблемы.

Многодетные семьи из Ейска пожаловались президенту России Владимиру Путину на нарушение своих прав.

Более пятидесяти многодетных семей записали видеобращение к Путину и рассказали, что им дали земельные участки в поле в районе поселка Широчанка. При этом к участкам не подведены никакие коммуникации. Через суд они добились того, чтобы администрация в течении трех лет подвела к участкам коммуникации, но прошло более года и никакие работы не проведены, пишет телеграм-канал "Утренний Юг".

На обращение ейчан отреагировал председатель Следкома России Александр Бастрыкин. По факту возможных нарушений жилищных прав многодетных ейчан проводится процессуальная проверка, о ходе которой и по доводам обращения Бастрыкин поручил представить доклад руководителю СУ по Краснодарскому краю А. Маслову, следует из сообщения, опубликованного 17 июня в телеграм-канале Информационного центра СК России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 июня жители общежития в Махачкале, где произошел пожар, но власти за полгода не устранили его последствия, пожаловались Бастрыкину, который потребовал доложить о результатах процессуальной проверки.

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Автор: "Кавказский узел"

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