Минобороны насчитало 34 сбитых дрона в двух регионах ЮФО

Военные минувшей ночью сбили 19 беспилотников в Волгоградской области и 15 в Ростовской.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников в Волгограде были выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада. Осколками оконного стекла ранен мужчина. Атака дронов зафиксирована и в шести районах Ростовской области, там люди не пострадали.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника, в том числе 19 в Волгоградской области и 15 в Ростовской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Ульяновской, Воронежской, Саратовской областях и в Башкортостане.

Напомним, 9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей. В Волгоградской области в ту ночь загорелись несколько объектов топливно-энергетического комплекса.