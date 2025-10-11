×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:54, 11 октября 2025

Минобороны насчитало 34 сбитых дрона в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные минувшей ночью сбили 19 беспилотников в Волгоградской области и 15 в Ростовской.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников в Волгограде были выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, а также зданиях школы и детского сада. Осколками оконного стекла ранен мужчина. Атака дронов зафиксирована и в шести районах Ростовской области, там люди не пострадали.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотника, в том числе 19 в Волгоградской области и 15 в Ростовской, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Ульяновской, Воронежской, Саратовской областях и в Башкортостане.

Напомним, 9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей. В Волгоградской области в ту ночь загорелись несколько объектов топливно-энергетического комплекса.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:54, 11 октября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
01:59, 11 октября 2025
Четверо военных из Волгоградской области убиты в зоне СВО
01:00, 11 октября 2025
Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью
00:01, 11 октября 2025
Суд в Махачкале отказался вернуть территории общего пользования
23:18, 10 октября 2025
Власти Ингушетии назвали имена 24 убитых на Украине бойцов
23:13, 10 октября 2025
Задержан подозреваемый в поджоге сотовой вышки близ Туапсе
Все события дня
Новости
БПЛА над городом. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:54, 11 октября 2025
Человек пострадал при атаке беспилотников в Волгоградской области
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 9 октября 2025
Генпрокуратура связала Момотова с проституцией в отелях Marton
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:31, 8 октября 2025
Пожар произошел в Ростовской области после атаки беспилотников
БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:29, 7 октября 2025
Беспилотники сбиты в Волгоградской и Ростовской областях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Prisoner exchange. Illustration of the "Caucasian Knot" created using AI in the Copilot program.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Анастасия Цапок. Фото: https://www.instagram.com/p/C6j8Ro7ob1k/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
09 октября 2025, 16:52
Дочь Цапка лишена прав после аварии под Таганрогом

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше