Трое военных из Ростовской области убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Николай Кривоносов, Данил Карпов и Сергей Солдатков из Пролетарского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 726 убитых там военнослужащих-дончан.
Как писал "Кавказский узел", к 10 октября власти и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 7608 комбатантов с юга России, в том числе 723 из Ростовской области.
Имена троих убитых на Украине военных из Ростовской области обнародовала администрация Пролетарского района, отчитываясь об открытии мемориальных досок в школе хутора Коврино.
Все трое убитых - Николай Кривоносов, Данил Карпов, Сергей Солдатков, - были выпускниками одной школы. Кривоносов был убит в марте 2024 года, Карпов - в ноябре того же года, Солдатков - в январе 2025 года, следует из публикации в официальном Telegram-канале муниципалитета.
Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 726 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
