Суд в Махачкале отказался вернуть территории общего пользования

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отказал в иске активистам "Город Наш", которые оспорили законность использования в коммерческих целях участка на проспекте Акушинском и прилегающей к нему территории общего пользования. Активисты пообещали оспорить решение.

Как писал "Кавказский узел", судья в марте принял к производству иск активистов движения "ГородНаш", которые оспаривают законность приватизации участка на проспекте Акушинского в Махачкале, после того как они потребовали ускорить рассмотрение дела.

Активисты общественной организации "ГородНаш" подали в Советский райсуд Махачкалы иск против огораживания участка проспекта Акушинского около автозаправки "Аско". В качестве ответчиков выступают частное лицо и компания "КасПетролСервис". Активисты выступают против незаконного, по их мнению, огораживания части проспекта, включающей зеленые насаждения, пешеходные дорожки, съезды с автодороги и территорию дублера проспекта. Суд оставил без движения иск активистов "ГородНаш". Истцы заявили, что намерены обжаловать решение судьи и обратиться за поддержкой к главе республики.

Судья Адзиев Советского районного суда города Махачкалы отказал в иске активистам "Город Наш" по захвату части проспекта Акушинского и прилегающей к нему территории общего пользования, сообщил сегодня юрист и активист "Город наш" Арсен Магомедов в своем Telegram-канале.

В исковом заявлении, которое публикует активист указано, что "выявлено, что в пределах земельного участка расположена зона зеленых насаждений, опоры освещения, дублер и съезд с проспекта Акушинского, территория для пешеходной дорожки, а также проезжая часть шириной 30 сантиметров". Указанные объекты относятся к территории общего пользования, сказано в заявлении.

Суд также отказался проводить экспертизу по этому делу. И несмотря на заключение кадастрового инженера, которое подтвердило доводы истцов, суд счел, что иск не подлежит удовлетворению. В заявлении о своем отводе судья также отказал. "Город Наш" будет подавать апелляцию на это решение, уточнил юрист.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Ленинский районный суд Махачкалы вернул в муниципальную собственность участок земли на новой Каспийской трассе, поставленный на кадастровый учет на основании поддельных документов.