Над Черным морем сбиты 19 беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В течение минувшей ночи над регионами России силами противовоздушной обороны были перехвачены 23 беспилотных летательных аппарата, в том числе 10 сбиты над Черным морем. Утром за один час там же обезврежены еще девять дронов. Режим беспилотной опасности вводился ночью также на Ставрополье.

Как писал "Кавказский узел", из-за небезопасности полетов сегодня ночью была ограничена работа аэропорта "Пашковский" в Краснодаре.

По данным Министерства обороны РФ, в ночь на 10 октября дежурными средствами ПВО уничтожены 23 беспилотника самолетного типа. При этом десять беспилотников были сбиты над акваторией Черного моря, а остальные - над Белгородской и Брянской областями, сообщило в 7.31 мск в своем телеграм-канале оборонное ведомство.

Позже стало известно, что за час с 7.00 до 8.00 мск над Черным морем были перехвачены еще девять БПЛА. Об этом Минобороны отчиталось в 8.20 мск.

Примерно с полуночи режим беспилотной опасности действовал и в Ставропольском крае. О снятии угрозы губернатор региона Владимир Владимиров написал в 5.35 мск в своем телеграм-канале. Об обнаружении беспилотников в крае не сообщалось.

Напомним, что днем 9 октября три беспилотника были сбиты в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. В результате повреждены стекла, фасады и кровля в нескольких домах и пять автомобилей.

