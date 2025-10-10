Работу краснодарского аэропорта останавливали на ночь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация с вечера 9 октября и до утра 10 октября ограничивала работу аэропорта Краснодара из-за небезопасности полетов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 9 октября Росавиация закрывала аэропорт в Волгограде на фоне атаки БПЛА.

О введении временных дополнительных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту "Пашковский" представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем телеграм-канале в 22.35 мск 9 октября.

О снятии ограничений он написал сегодня в 5.40 мск.

"Сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, - говорится в сообщении. - Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов".

Напомним, что в ночь на 6 октября была приостановлена работа аэропортов Сочи, Геленджика и Краснодара из-за необходимости обеспечить безопасность полетов. Утром ограничения были сняты. Военные в эту ночь уничтожили в Краснодарском крае 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины, еще 67 дронов сбиты над Черным и Азовским морями.

