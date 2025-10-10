Названы имена четверых убитых на Украине бойцов из Карачаево-Черкесии
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Альфред Гумжачев, Хаиболат Бостанов и еще двое военных из Малокарачаевского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично признали убитыми там не менее 162 комбатантов из Карачаево-Черкесии.
Как писал "Кавказский узел", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7550 бойцов с юга России, в том числе 158 - из Карачаево-Черкесии.
Имена четверых убитых на Украине военных обнародовала 9 октября администрация Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Глава района Рамазан Байрамуков отчитался о вручении посмертных наград родственникам бойцов.
Двое из убитых, Альфред Гумжачев и Хаиболат Бостанов, служили в звании рядовых, оба награждены посмертно орденами Мужества.
Еще двое убитых, Рашид Кочкаров и Науруз Борлаков, - ефрейторы. Кочкаров также награжден посмертно орденом Мужества, а Борлаков - медалью “За отвагу”, следует из публикации в официальном Telegram-канале главы муниципалитета.
Возраст и другие биографические данные убитых в сообщении чиновника не приводятся.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 162 военнослужащих из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции.
Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
