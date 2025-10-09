Школьнице из Ставрополя вынесли приговор за надпись "Навальный"

14-летнюю школьницу из Ставрополя приговорили к 70 часам обязательных работ из-за надписи "Навальный" на остановке.

Как писал "Кавказский узел", несовершеннолетняя ученица ставропольской школы стала фигуранткой уголовного дела о вандализме после задержания в годовщину смерти Алексея Навального. Поводом для возбуждения уголовного дела стала надпись: "Навальный" на автобусной остановке.

16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

14-летнюю школьницу из Ставрополя приговорили к 70 часам обязательных работ из-за надписи «Навальный» на остановке. Ставропольчанка была признана виновной по статье о вандализме (часть 1 статья 214 УК). Приговор вынес мировой судья 6-го участка Октябрьского района Ставрополя, сообщил 9 октября правозащитный проект "ОВД-Инфо", сославшись на адвоката школьницы.

Потерпевшей признана районная администрация. Чиновники принципиально отказались от прекращения дела по примирению сторон, но просили назначить школьнице минимальное наказание.

Девочку задержали 16 февраля 2025 года, в первую годовщину гибели Алексея Навального. Вскоре задержанную отпустили, но в тот же день домой к ней и ее родителям пришли с обыском. В результате обыска был изъят телефон школьницы. В ходе следствия фигурантка дела находилась под обязательством о явке, сообщили правозащитники.

