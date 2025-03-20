Надпись "Навальный" обернулась уголовным делом для школьницы в Ставрополе

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Несовершеннолетняя ученица ставропольской школы стала фигуранткой уголовного дела о вандализме после задержания в годовщину смерти Алексея Навального.

16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Об уголовном преследовании девочки-подростка в Ставрополе сообщил 19 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, сославшись на отца подозреваемой.

По словам отца, в годовщину смерти Алексея Навального, 16 февраля, школьницу задержали силовики. Позже в тот же день ее отпустили, но в доме, где живет семья, полиция провела обыск, изъяв телефон девочки.

Поводом для возбуждения уголовного дела стала надпись «Навальный» на автобусной остановке. Полиция полагает, что именно школьница нанесла эту надпись.

Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме (214 УК России). Максимальное наказание по этой статье при наличии мотива политической или идеологической ненависти и вражды составляет три года лишения свободы.

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