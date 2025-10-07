Полиция отказалась обеспечивать безопасность демонстрантов на Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники длительной акции протеста у парламента Грузии перекрыли движение по проспекту Руставели в 314-й день подряд. При этом полиция отказалась останавливать поток транспорта из-за акции и потребовала, чтобы активисты ушли с дороги.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября, в 312-й день непрерывных протестов, к активистам на проспекте Руставели в Тбилиси присоединилась пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. 6 октября протестующие перекрыли движение по проспекту Руставели у парламента в 313-й день подряд, а премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти не проявят "никакого сострадания" к своим политическим противникам.

Сторонники евроинтеграции Грузии сегодня вечером перекрыли проспект Руставели у здания парламента в 314-й день подряд, однако полиция сегодня отказалась закрывать проезд для водителей из-за акции протеста.

Протестующим пришлось самим объясняться с недовольными водителями, из-за чего произошли несколько стычек. Затем полиция призвала активистов освободить проезжую часть, заявив, что людей для перекрытия дороги недостаточно. В ответ часть протестующих с тротуара переместилась на проезжую часть с криками : “Вперед, вперед!” и полицейские отошли, пишет “Интерпрессньюс”.

Если в прошлые дни рядом с протестующими дежурили патрульные полицейские и регулировали движение, то сегодня полиция не перекрывала выезды на проспект с прилегающих улиц. Из-за этого демонстрантам самим пришлось перекрывать транспортные потоки, идущие с площади Руставели, площади Свободы и с улицы 9 Апреля, передает Publika.

Власти заявили, что “несколько сот демонстрантов” не должны мешать передвижению по городу, после чего полиция изменила свои действия на месте акции. “Они подвергают жизни людей огромной опасности. На перекрестках проспекта Руставели, где движение обычно перекрывается, сейчас не стоит ни один полицейский. Из нескольких направлений на площадь влетали машины, едва не сбивая людей. Правительственные СМИ (которые здесь никогда не ходят) сегодня бегают целыми съемочными группами, чтобы запечатлеть хоть какой-нибудь возможный инцидент. Если здесь что-то произойдет, ответственность за это будет лежать на МВД и на Кобахидзе, который отдает ему политические приказы”, - цитирует слова бывшего заместителя омбудсмена Грузии Георгия Бурджанадзе Tbilisi life.

Во время акции активист Гота Чантурия, один из организаторов акции у офиса Общественного вещателя, анонсировал “другой, более интересный марш” на 8 октября, призвав демонстрантов собраться в 19.00 у памятника Руставели. “После вчерашних заявлений Кобахидзе о полном отсутствии сострадания для нас было очень важно все это обдумать, переосмыслить и обновить марш Общественного вещателя. Это будет гораздо более интересный марш, он будет гораздо более разнообразным и станет более мощным оружием поддержки”, - заявил активист.