Защита обжаловала арест предпринимателя Сулейманова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В апелляционную инстанцию подана жалоба на арест предпринимателя Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств. Три человека, задержанные в Дагестане по этому делу, доставлены в Москву и заключены под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября стало известно, что в Дагестане задержаны трое подозреваемых в причастности к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает уроженца республики, предпринимателя Ибрагима Сулейманова.

3 октября Басманный суд Москвы отправил Ибрагима Сулейманова под арест на два месяца. Предприниматель обвинен в трех эпизодах организации убийств, одно из которых не было доведено до конца и расценено как покушение на убийство. 5 октября стало известно, что силовики провели в Москве, Подмосковье и Дагестане более 40 обысков по делу Сулейманова.

Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT Ибрагим Сулейманов — российский бизнесмен, контролирующий стратегические активы в авиации и IT. Уроженец села Рутул, Дагестан. Был осужден по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Защита Ибрагима Сулейманова 6 октября обжаловала его арест, сообщил адвокат предпринимателя Георгий Абшилава. "Мы подали апелляционную жалобу", - цитирует Абшилаву РИА Новости.

Защитники просят освободить арестованного, пояснил один из адвокатов Сулейманова. "Арест мы обжаловали. Мы просим апелляцию освободить нашего подзащитного из СИЗО", - привело его слова ТАСС.

Басманный суд Москвы арестовал трех человек, задержанных в Дагестане по делу Сулейманова, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу трех этапированных в Москву из Дагестана пособников Сулейманова", - рассказал он.

По словам силовика, задержанным предъявлено обвинение в покушении на убийство. Никто из них вину не признал, пишет агентство.

Напомним, Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве сотрудниками МВД и ФСБ по подозрению в организации убийства в 2004 году бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Вместе с Сулеймановым был задержан предполагаемый исполнитель этого преступления. Адвокат предпринимателя сообщил, что Сулейманов не признал вину.