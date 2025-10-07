Защита обжаловала арест предпринимателя Сулейманова
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В апелляционную инстанцию подана жалоба на арест предпринимателя Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации убийств. Три человека, задержанные в Дагестане по этому делу, доставлены в Москву и заключены под стражу.
Как писал "Кавказский узел", 6 октября стало известно, что в Дагестане задержаны трое подозреваемых в причастности к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает уроженца республики, предпринимателя Ибрагима Сулейманова.
3 октября Басманный суд Москвы отправил Ибрагима Сулейманова под арест на два месяца. Предприниматель обвинен в трех эпизодах организации убийств, одно из которых не было доведено до конца и расценено как покушение на убийство. 5 октября стало известно, что силовики провели в Москве, Подмосковье и Дагестане более 40 обысков по делу Сулейманова.
Защита Ибрагима Сулейманова 6 октября обжаловала его арест, сообщил адвокат предпринимателя Георгий Абшилава. "Мы подали апелляционную жалобу", - цитирует Абшилаву РИА Новости.
Защитники просят освободить арестованного, пояснил один из адвокатов Сулейманова. "Арест мы обжаловали. Мы просим апелляцию освободить нашего подзащитного из СИЗО", - привело его слова ТАСС.
Басманный суд Москвы арестовал трех человек, задержанных в Дагестане по делу Сулейманова, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу трех этапированных в Москву из Дагестана пособников Сулейманова", - рассказал он.
По словам силовика, задержанным предъявлено обвинение в покушении на убийство. Никто из них вину не признал, пишет агентство.
Напомним, Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве сотрудниками МВД и ФСБ по подозрению в организации убийства в 2004 году бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Вместе с Сулеймановым был задержан предполагаемый исполнитель этого преступления. Адвокат предпринимателя сообщил, что Сулейманов не признал вину.
