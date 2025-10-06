×

Кавказский узел

Лента новостей
08:45, 6 октября 2025

Три человека задержаны в Дагестане по делу Сулейманова

Ибрагим Сулейманов в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/7580

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане задержаны подозреваемые в попытке убийства, организатором которого следствие считает уроженца республики, предпринимателя Ибрагима Сулейманова.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца уроженца Дагестана, предпринимателя Ибрагима Сулейманова. Сулейманов обвинен в трех эпизодах организации убийств по предварительному сговору группой лиц. Один из эпизодов при этом не был доведен до конца и определен как покушение на убийство. 5 октября стало известно, что силовики провели в Москве, Подмосковье и Дагестане более 40 обысков по делу Сулейманова.

Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве сотрудниками МВД и ФСБ по подозрению в организации убийства в 2004 году бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Вместе с Сулеймановым был задержан предполагаемый исполнитель этого преступления. Адвокат предпринимателя сообщил, что Сулейманов не признал вину.

В Дагестане задержаны как минимум трое подозреваемых в причастности к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Ибрагима Сулейманова, сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане задержаны как минимум трое подельников Сулейманова", - приводит сегодня, 6 октября, его слова ТАСС.

Силовик отметил, что убийство не было доведено до конца, жертва осталась жива, пишет агентство.

Напомним, ранее Сулейманов был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в 2004 году. Тогда ущерб от махинаций превысил 4,5 миллиона долларов. Сулейманов отсидел 10,5 года и в 2015 году освободился условно-досрочно. Он приходился зятем одному из создателей ЮКОСа Платону Лебедеву, сообщил 3 октября "Коммерсант".

По данным издания, Ибрагим Сулейманов – бенефициар компании "Сирена-Трэвел", поставщика IT-решений для авиаотрасли. В портфеле компании есть система Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов и продажами авиабилетов. Выручка компании в 2024 году составила 6,83 млрд рублей, увеличившись на 16%, чистая прибыль выросла на 20%, до 2,9 млрд рублей.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
