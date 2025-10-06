Три человека задержаны в Дагестане по делу Сулейманова
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Дагестане задержаны подозреваемые в попытке убийства, организатором которого следствие считает уроженца республики, предпринимателя Ибрагима Сулейманова.
Как писал "Кавказский узел", 3 октября Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца уроженца Дагестана, предпринимателя Ибрагима Сулейманова. Сулейманов обвинен в трех эпизодах организации убийств по предварительному сговору группой лиц. Один из эпизодов при этом не был доведен до конца и определен как покушение на убийство. 5 октября стало известно, что силовики провели в Москве, Подмосковье и Дагестане более 40 обысков по делу Сулейманова.
Ибрагим Сулейманов был задержан в Москве сотрудниками МВД и ФСБ по подозрению в организации убийства в 2004 году бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Вместе с Сулеймановым был задержан предполагаемый исполнитель этого преступления. Адвокат предпринимателя сообщил, что Сулейманов не признал вину.
В Дагестане задержаны как минимум трое подозреваемых в причастности к покушению на убийство в 2021 году, организатором которого следствие считает Ибрагима Сулейманова, сообщил источник в правоохранительных органах.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Дагестане задержаны как минимум трое подельников Сулейманова", - приводит сегодня, 6 октября, его слова ТАСС.
Силовик отметил, что убийство не было доведено до конца, жертва осталась жива, пишет агентство.
Напомним, ранее Сулейманов был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в 2004 году. Тогда ущерб от махинаций превысил 4,5 миллиона долларов. Сулейманов отсидел 10,5 года и в 2015 году освободился условно-досрочно. Он приходился зятем одному из создателей ЮКОСа Платону Лебедеву, сообщил 3 октября "Коммерсант".
По данным издания, Ибрагим Сулейманов – бенефициар компании "Сирена-Трэвел", поставщика IT-решений для авиаотрасли. В портфеле компании есть система Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов и продажами авиабилетов. Выручка компании в 2024 году составила 6,83 млрд рублей, увеличившись на 16%, чистая прибыль выросла на 20%, до 2,9 млрд рублей.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.