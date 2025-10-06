Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Сулейманов — российский бизнесмен, контролирующий стратегические активы в авиации и IT. Уроженец села Рутул, Дагестан. Был осужден по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Истоки бизнес-карьеры и тюремный срок

С 1990-х годов занимался бизнесом в сфере транспорта и авиации. Был одним из основателей и первым заместителем гендиректора ФПГ «Росавиаконсорциум», которая в конце 1990-х годов контролировала крупную долю во «Внуковских авиалиниях».

В 2007 году он был арестован за мошенничество и отмывание средств. По данным следствия, в 2002 году Ибрагим Сулейманов и его деловой партнер, гендиректор «Росавиаконсорциума» и бывший гендиректор Российской футбольной премьер-лиги Татевос Суринов, приобрели на подставную компанию автоматизированную систему управления воздушным движением французской фирмы Thomson, установленную в международном аэропорту Казани .

В 2007 году Ибрагима Сулейманова и его партнера Татевоса Суринова приговорили к 10 годам тюрьмы незаконном хранение оружия и хищение авиаоборудования на сумму более $4,5 млн. Через год в 2008 году Сулейманов получил новый срок за махинации с недвижимостью и финансовые схемы. Совокупно ему было назначено 12 лет колонии.

В 2015 году Сулейманов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) .

Активы Сулейманова

После освобождения Сулейманов продолжил бизнес в предприятиях авиационной сферы, в том числе в IT-компании «Сирена-трэвел», в которой номинальным владельцем долей являлся его сын Расул .

В портфеле компании есть система Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов и продажами авиабилетов.АО «Сирена-Трэвел» / Leonardo — государственная система бронирования авиабилетов, обслуживающая до 80% российских перевозчиков. По данным В 2024 году выручка составила 6,8 млрд рублей, чистая прибыль — 2,9 млрд .

В 2023-м выяснилось, что значительная часть инфраструктуры компании, включая серверы с персональными данными десятков миллионов русских пассажиров, перенесли в Латвию. Хостинг-провайдером стала латвийская Amber Aero, разместившая информацию в дата-центрах Риги. В 2023 году хакерская атака на серверы в Риге уже приводила к сбоям в работе «Сирены» .

По утверждению хакеров, в утекшей базе содержались записи о 664,6 авиаперелетах в период с 2007 по 2023 год. Среди данных — фамилии, имена и телефоны пассажиров, маршруты, тарифы, информация о цене билетов. В 2024 году по факту утечки данных против вице-президентов АО «Сирена-Трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука было возбуждено уголовное дело .

Также Сулейманов владеет долей в 40% уставного капитала консалтингововой компании ООО «Универсус». Организация работает с 1999 года, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. По итогам 2024 года фирма показала нулевую выручку и убыток в 161 млн рублей

В IT-компании «Миксвел» доля Сулейманова составляет 24,8%. Организация занимается разработкой ПО, она была зарегистрирована в марте 2023 года и является одной из ключевых структур, связанных с «Сиреной». По итогу 2024 года фирма получила 867 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 449 млн рублей. Помимо этого, у семьи есть доли в других компаниях, управляющих системой, включая «Автовал» и «Авиаконсорциум» .

Биография

Ибрагим Сулейманов родился 29 мая 1967 года

Место рождения: село Рутул, Республика Дагестан

Семья: супруга — Людмила Лебедева, дочь Платона Лебедева, одного из создателей нефтяной комании ЮКОС, сын — Расул Сулейманов, совладелец активов отца, дочь – Карина.

Примечания