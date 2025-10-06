×

Кавказский узел

Главная   /   Справочник
14:35, 6 октября 2025

Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Сулейманов — российский бизнесмен, контролирующий стратегические активы в авиации и IT.  Уроженец села Рутул, Дагестан. Был осужден по обвинению в мошенничестве и отмывании денег. 

Истоки бизнес-карьеры и тюремный срок

С 1990-х годов занимался бизнесом в сфере транспорта и авиации. Был одним из основателей и первым заместителем гендиректора ФПГ «Росавиаконсорциум», которая в конце 1990-х годов контролировала крупную долю во «Внуковских авиалиниях». 

В 2007 году он был арестован за мошенничество и отмывание средств. По данным следствия, в 2002 году Ибрагим Сулейманов и его деловой партнер, гендиректор «Росавиаконсорциума» и бывший гендиректор Российской футбольной премьер-лиги Татевос Суринов, приобрели на подставную компанию автоматизированную систему управления воздушным движением французской фирмы Thomson, установленную в международном аэропорту Казани 1.

В 2007 году Ибрагима Сулейманова и его партнера Татевоса Суринова приговорили к 10 годам тюрьмы незаконном хранение оружия и хищение авиаоборудования на сумму более $4,5 млн. Через год в 2008 году Сулейманов получил новый срок за махинации с недвижимостью и финансовые схемы. Совокупно ему было назначено 12 лет колонии.

В 2015 году Сулейманов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО) 2.

Активы Сулейманова

После освобождения Сулейманов продолжил бизнес в предприятиях авиационной сферы, в том числе в IT-компании «Сирена-трэвел», в которой номинальным владельцем долей являлся его сын Расул 3.

В портфеле компании есть система Leonardo, которая обеспечивает управление расписанием перелетов и продажами авиабилетов.АО «Сирена-Трэвел» / Leonardo — государственная система бронирования авиабилетов, обслуживающая до 80% российских перевозчиков. По данным В 2024 году выручка составила 6,8 млрд рублей, чистая прибыль — 2,9 млрд 4.

В 2023-м выяснилось, что значительная часть инфраструктуры компании, включая серверы с персональными данными десятков миллионов русских пассажиров, перенесли в Латвию. Хостинг-провайдером стала латвийская Amber Aero, разместившая информацию в дата-центрах Риги. В 2023 году хакерская атака на серверы в Риге уже приводила к сбоям в работе «Сирены» 5.

По утверждению хакеров, в утекшей базе содержались записи о 664,6 авиаперелетах в период с 2007 по 2023 год. Среди данных — фамилии, имена и телефоны пассажиров, маршруты, тарифы, информация о цене билетов. В 2024 году по факту утечки данных против вице-президентов АО «Сирена-Трэвел» Игоря Ройтмана и Александра Кальчука было возбуждено уголовное дело 6.

Также Сулейманов владеет долей в 40% уставного капитала консалтингововой компании ООО «Универсус». Организация работает с 1999 года, занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. По итогам 2024 года фирма показала нулевую выручку и убыток в 161 млн рублей 7

В IT-компании «Миксвел» 8доля Сулейманова составляет 24,8%. Организация занимается разработкой ПО, она была зарегистрирована в марте 2023 года и является одной из ключевых структур, связанных с «Сиреной». По итогу 2024 года фирма получила 867 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 449 млн рублей. Помимо этого, у семьи есть доли в других компаниях, управляющих системой, включая «Автовал» и «Авиаконсорциум» 9.

Биография

Ибрагим Сулейманов  родился 29 мая 1967 года

Место рождения: село Рутул, Республика Дагестан

Семья: супруга — Людмила Лебедева, дочь Платона Лебедева, одного из  создателей нефтяной комании ЮКОС, сын — Расул Сулейманов, совладелец активов отца, дочь – Карина.

Примечания

  1. Бывшему директору футбольной премьер-лиги дали новый срок // Lenta.ru, 27.05.2008.
  2. Чем известен Ибрагим Сулейманов // Коммерсант, 03.10.2025.
  3. Суд арестовал бизнесмена Ибрагима Сулейманова по делу о заказных убийствах // Ведомости, 03.10.2025.
  4. https://www.audit-it.ru/contragent/fl/772815388400_suleimanov-ibragim-ameevich
  5. Темное прошлое: кто на самом деле Ибрагим Сулейманов и почему его задержание взбудоражило страну? // 360.ru, 03.10.2025.
  6. Пассажиров не защитили от трояна // 07.04.2024.
  7.  https://www.rusprofile.ru/id/4215944
  8. https://www.rusprofile.ru/id/1237700190254
  9. Двойная жизнь Ибрагима Сулейманова: от уголовных дел до триллионных авиабилетов // Пронедра, 05.10.2025.
