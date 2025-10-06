Племянник вице-премьера Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Племянник заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Джафарова убит в зоне проведения СВО, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1589 убитых там военнослужащих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 6 октября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7553 бойцов с юга России, в том числе 1588 – из Дагестана.

"У заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Джафарова погиб родной племянник в зоне проведения СВО. Приношу свои соболезнования родным и близким покойного. Тазият в Кизилюрте на улице Ленина, 17", - написал сегодня в своем Telegram-канале председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1589 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".