Бухгалтер школы в Дагестане обвинена в присвоении бюджетных средств

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено против бухгалтера одной из школ Дагестана, которая, по данным следствия, похитила более 10 миллионов рублей, внося фиктивных получателей в зарплатные ведомости.

По данным следствия, бухгалтер похитила бюджетные средства, добавляя в электронные зарплатные ведомости фиктивных получателей, которые на самом деле в школе не работали.

При этом она использовала электронную цифровую подпись директора школы для заверения поддельных документов, пишет 4 октября "Коммерсант".

Похищенные средства на общую сумму более 10 миллионов рублей переводились на банковские счета подставных лиц и расходовались на усмотрение бухгалтера. Ей предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте директор школы в Левашинском районе была заподозрена в мошенничестве и служебном подлоге, она в течение не менее чем трех лет получала из бюджета заработную плату за другого человека.