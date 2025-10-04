Участники массовых шествий собрались у парламента Грузии в день выборов

Движение у парламента Грузии в день муниципальных выборов заблокировано уже днем, на проспекте Руставели собираются участники шествий, которые прошли по центру Тбилиси. Из регионов Грузии едут колонны автомобилей для участия в акции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии проходят муниципальные выборы, на четыре года будут избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов. Оппозиция, участвующая в выборах, заявила о нарушениях, на 12.00 (11.00 мск) подано более 100 жалоб.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование фактически станет ключевым для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Участники акции протеста в Тбилиси собираются у здания парламента на проспекте Руставели. "До конца!" - главный лозунг протестующих, означающий, что они намерены реализовать свой план по мирной смене власти, сообщает JamNews.

В сегодняшнем марше участвуют эмигранты, вернувшиеся из Америки и различных европейских стран специально к 4 октября. Они собрались у филармонии и присоединились к маршу, который идет от Тбилисского госуниверситета.

"Мы специально приехали в Грузию, мы много времени терпели этот режим. Они не просто так борются за государственность, это худшая форма тоталитаризма, созданная так называемым правительством. Мы должны избавиться от этого позора раз и навсегда, мы долго терпели их бездействие, и сегодня мы должны положить этому конец", - привела телекомпания "Пирвели" слова одного из участников марша.

Проспект Руставели заблокирован 311-й день подряд, колонна, стартовавшая от Тбилисского госуниверситета пришла к зданию парламента. По пути участники акции сделали остановку у предвыборного штаба мэра Тбилиси Кахи Каладзе, который третий раз баллотируется на пост от "Грузинской мечты", передает Tbilisi Life.

Автоколонны из Шида Картли также направляются на масштабный митинг, анонсированный в Тбилиси. Жители регионов встретились у въезда в Гори и вместе отправились в сторону столицы. На машинах развеваются грузинские флаги.

"Вся Грузия ждала этого числа, и мы тоже. Жители Картли заявили, что сегодня мы начнём демонтаж этого режима, и я, как рядовой гражданин, готов внести свой вклад в это. Каждый гражданин должен быть сегодня на Руставели! Вместе мы победим в этой войне, мы обязательно победим!", - приводятся слова одной из жительниц Шида Картли в другом сообщении телекомпании "Пирвели".

Напомним, в выборах участвуют 12 партий 1 . При этом у «Грузинской мечты» фактически нет конкуренции в ряде округов: в 27 муниципалитетах кандидаты в мэры от власти остаются без соперников, еще в 25 им противостоит лишь один оппонент, сообщило издание "Новости – Грузия".

Лидеры ряда оппозиционных партий — Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ираклий Окруашвили, Зураб Джапаридзе, Ника Мелия и Гиви Таргамадзе, — находятся в заключении. Подробно о преследовании участников протестов в Грузии рассказывается в справке "Кавказского узла".

Оппозиционеры и активисты с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 3 октября, в 310-й день непрерывных акций, активисты вновь перекрыли движение по проспекту.

Материалы об этих муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".