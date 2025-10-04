Аналитики назвали причины подорожания автомобильного топлива на юге России

Рост цен на автомобильное топливо на юге России связан с многочисленными атаками на нефтеперерабатывающие заводы, а также профилактическими работами и уборочной. Жители Чечни и Дагестана опасаются, что вслед за подорожанием бензина взлетят цены на продукты и непродовольственные товары.

Жители Чечни в комментариях к публикациям "Кавказского узла" пожаловались на рост цен на автомобильное топливо в республике. "Буквально пару-тройку дней назад бензин марки АИ-92 стоил 68 рублей за литр, а АИ-95 продавался по 75. Теперь же [...], бензин марки АИ-92 на автозаправках торгуется уже по 72 рубля за литр, а 95 - по 80. Некоторые работники автозаправочных станций, как сообщают автовладельцы, утверждают, что это не предел и в скором времени цены могут подскочить до 100 рублей за литр", - написал, в частности, пользователь vince.

"На некоторых автозаправках в республике, как утверждают знакомые, на машину отпускается не больше 20 литров бензина. Операторы говорят, что исполняют указание от своего руководства", - отметил пользователь freddy.reilly.

Аналитики пояснили подорожание автомобильного топлива

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" аналитики назвали причины, из-за которых подорожало автомобильное топлива в регионах юга России в частности и в стране в целом.

Во всех регионах в связи с профилактикой на нефтеперерабатывающих заводах идет повышение цены, заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий Лабораторией проблем пространственного развития Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов.

"Нехватка и дефицит идет практически во всех регионах, не только на Северном Кавказе. Почти каждый год происходит такая ситуация в момент профилактики на НПЗ", - сказал он.

Федеральные сети АЗС тоже испытывают трудности

Наряду с этим часть НПЗ пострадала от атак дронов, поэтому ситуация временно сложнее, отметил экономист. "К тому же посевная кампания идет, возникает дефицит топлива, и это время совпало еще с тем, что были атаки на НПЗ. Соответственно, искусственно возник дефицит. На сезонность наложился этот фактор, и возникла такая ситуация. Она не только для Северного Кавказа, она для Крыма характерна, для центральных регионов. Федеральные сети АЗС тоже испытывают трудности", - пояснил Чернышов.

Повышение цен на горючее происходит по всем регионам, отметила профессор МГУ, специалист в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич.

"Повышение цен на бензин и вообще на горючее немножко ускорилось по всей стране, но не сказать, что дико", - сказала она.

Отчасти также это связано с атаками БПЛА на НПЗ

По мнению Зубаревич, из-за ряда особенностей наблюдается нарастание проблем с обеспечением бензином юга России. "Они там всегда острее, потому что в регионе нет крупных НПЗ, бензин везут с Волги. Отчасти также это связано с атаками БПЛА на НПЗ. Ну и конец летнего сезона, и уборочная. Это всегда для Северного Кавказа проблемы с дизельным топливом, а сейчас уже и с бензином", - пояснила Зубаревич.

В целом, по её словам, в некоторых регионах удаленность от НПЗ создаёт дефицит топлива. "На Дальнем Востоке то же самое, тоже проблемы с бензином. В России тоже есть регионы, где больше 30 литров в одни руки не дают, потому что повреждены НПЗ частично и вырос спрос в связи с летом и большим числом поездо", - резюмировала Зубаревич.

Три причины работают на повышение цен на топливо в СКФО, сказал специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.

"Это трудности логистики, отсутствие федеральных сетей, а также дефицит топлива, в том числе из-за вывода ряда мощностей НПЗ из строя", - сообщил он.

По его мнению, сказывается также фискальная составляющая торговли нефтепродуктами. "Увеличивается размер "демпфера" со стороны государства и акциз", - отметил Крутихин.

Жители Чечни подтвердили ощутимый рост стоимости топлива в регионе.

Исмаил отметил, что топливо в регионе действительно подорожало, однако оно доступно свободно на всех АЗС в Грозном. "95-й бензин – 75 рублей, дизель – по 63 рублей на заправках Роснефти. Никаких ограничений нет, это неправда. А вот проблем по всей России очень много, об этом говорят по ТВ. В соседние регионы ехать нет надобности, на дорогу уйдет больше, чем заплатить даже немного дороже у себя дома. Конечно, это может в ближайшее время сказаться на ценах на продукты, поскольку по магазинам и рынкам их возят на автотранспорте и издержки возрастут, но пока роста цен я не отмечаю", - рассказал он.

И это хорошо, если цены на продукты и непродовольственные товары не начнут так же стремительно расти

Житель Грозного Адам сообщил, что цены на заправках города значительно выросли. "Примерно одни цены на всех заправках. АИ-100 стоит 90 рублей, АИ-95 – 80 рублкй, дизель – 68 рублей. За последние два месяца цена выросла на 15-20 рублей. Конечно же, это очень ощутимо. Если раньше заправить полный бак стоило 2900 рублей, то теперь 3900 рублей. В месяц я буду тратить на четыре тысячи рублей больше, чем обычно. Придется на чем-то экономить. И это хорошо, если цены на продукты и непродовольственные товары не начнут так же стремительно расти", - рассказал он.

На сайте, отслеживающем изменение цен на топливо в России fuelprices.ru по состоянию на 29 сентября 2025 года, средние цены в Чеченской Республике составляли: на дизель - 65,49 рублей за литр, АИ-92 - 66,73 рублей за литр, АИ-95 - 73,76 рублей за литр, АИ-98 - 83,63 рублей за литр. За три месяца, согласно данным сайта, дизель подорожал примерно на 2,46 ₽ (рост ~3,9 %) в республике в целом. В реальности, речь идет о росте цен на 15-20%.

В августе 2025 года бензин в Чечне показал один из самых значительных приростов по России - рост на 15,9%, сообщалось в данных Росстата.

В конце августа агентство "Грозный-Информ" со ссылкой на региональное управление антимонопольной службы России сообщало о проверке обоснованности роста цен на топливо в регионе. Местные владельцы АЗС объясняли рост изменением закупочных цен у поставщиков. Российские аналитики отмечают, что рост цен на топливо является не локальным явлением, а следствием общероссийской тенденции подорожания, связанного с перебоями в переработке под ударами дронов, экспортными ограничениями и логистическими нагрузками.

Подорожало топливо и в Дагестане

Цены на бензин Дагестан в августе 2025 года выросли по сравнению с июлем на 12,8%. Годовая инфляция в Дагестане сложилась на уровне 8,2%, это немного выше, чем в целом по стране (8,1%), сообщает "РБК-Кавказ" со ссылкой на пресс-службу Южного главного управления Центрального банка РФ.

Отмечается, что рост цен на бензин связан с увеличением его стоимости на оптовом рынке, а также с растущим спросом в сезон проведения полевых работ. "Дагестан для поставщиков моторного топлива из Центральной России – самый удаленный регион СКФО. Этот факт влияет на рост транспортных расходов и конечную стоимость топлива. Кроме того, в августе несколько снизилось предложение бензина на региональном рынке, что тоже подтолкнуло цены вверх", – пояснил управляющий отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов.

По мнению автора телеграм-канала "Спросите у Расула", мелкие региональные компании вынуждены покупать топливо у крупных "вертикально интегрированных нефтяных компаний". "Если раньше крупные компании оставляли им небольшую ценовую нишу, то сейчас, вероятно, из-за дефицита топлива, этой разницы практически не осталось", - написал он 25 сентября.

По мнению блогера, местные АЗС в республике не могут конкурировать с крупными федеральными игроками. "В Дагестане, слава Богу, несмотря на усилия руководства республики, крупные федеральные сети пока не представлены. Разрекламированный приход "Татнефти" также оказался лишь франшизой. Отсутствие федеральных сетей позволяет местным компаниям существовать. На всей территории республики сохраняется примерно единый ценовой уровень. Возможно, он несколько выше, чем у крупных игроков, но это обеспечивает возможность заработка для всех участников рынка", - считает он.

Журналист назвал плюсы от прихода федеральных заправочных сетей в Дагестан

Дагестанский журналист на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что никаких минусов для дагестанских потребителей в случае появления в республике федеральных заправочных сетей он не видит, так как появится здоровая конкуренция и более строгий контроль качества.

Федеральные сети, хотя бы для завлечения потребителей, будут снижать цены, держать их более-менее низкими, давать какие-то бонусы

"В результате федеральные сети, хотя бы для завлечения потребителей, будут снижать цены, держать их более-менее низкими, давать какие-то бонусы. Поэтому в плане захода федеральных сетей для дагестанских потребителей, властей, контрольных органов минусов нет, потому что федеральные сети в целом вынуждены соблюдать установленные законодательством и нормативными актами стандарты, нормы, правила безопасности. Поэтому в этом плане уровень самой защищённости АЗС, их безопасности тоже будет чуть выше, чем у действующих в республике автозаправочных станций. Достаточно вспомнить последние взрывы, которые на них происходили в республике. Что касается дагестанского бизнеса, то он, конечно, может получить риски и убытки, потому что им придётся потесниться в рынке, соответствовать стандартам как качества, так и безопасности, и работать с ценовой политикой. В этом плане, конечно, им будет хуже. Говорить о том, что Дагестан потеряет от этого какие-то серьёзные налоговые поступления, так как доходы владельцев местных АЗС тратятся внутри республики, на мой взгляд, неубедительно", - считает журналист.

27 сентября 2024 года произошел взрыв на АЗС, расположенной на трассе около поселка Новый Хушет близ окраины Махачкалы. Погибли 13 человек, 11 пострадали. Дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц), в качестве подозреваемого был задержан владелец АЗС Марат Джанхуватов. Из-под стражи он был переведен под домашний арест. Взрыв на АЗС в Новом Хушете стал по меньшей мере 15-м за 10 лет инцидентом со взрывами и пожарами на автозаправках в Дагестане. В них погибло не менее 54 человек, подсчитал "Кавказский узел".

По словам журналиста, в Дагестане потребители отмечают очень плохое качество местного топлива, к примеру, в Ставропольском крае ситуация с качеством совершенно иная. "Поэтому в убытке окажутся только дагестанские компании, которые, к сожалению, не изменили свой подход, стандарты качества, ценовую политику. Эти компании могли объединиться и создать свою дагестанскую сеть, где распределяли бы доходы и расходы, и могли бы отстаивать коллективно свои права. Но они этого не захотели, решили, что состояние рынка, которое существует на данный момент, их устраивает. Поэтому здесь потребитель в плюсе, а бизнес отчасти в минусе", - рассказал журналист.

Политолог рассказал о низком качестве топлива в Дагестане

Подорожание бензина в Дагестане отрицательно сказывается на бизнесе, промышленности, сельском хозяйстве и в конечном счёте - на потребителях, которые за все это расплачивается, заявил корреспонденту "Кавказского узла" политолог Альберт Эседов.

"Рост цен может быть напрямую связан с ожиданием прихода в регион федеральных сетей и игроков. Вариант первый: могли ли местные владельцы АЗС, сговорившись, сделать это всё против федеральных игроков? Вариант второй: могли ли федеральные игроки сделать это против региональных, чтобы потом выглядеть некими спасителями? На мой взгляд, оба варианта вполне рабочие", - отметил он.

Что необходимо для конкуренции? Качественное топливо. Это как раз то, что в республике автовладельцы требуют от владельцев местных АЗС

По словам Эседова, в республике получила распространение "страшилка", что в случае прихода федеральных компаний регион потеряет налоговые поступления, а владельцы местных АЗС, которые тратят доходы внутри республики, будут вытеснены. "Что необходимо для конкуренции? Качественное топливо. Это как раз то, что в республике автовладельцы требуют от владельцев местных АЗС. Аргумент про налоги, если глянуть на совокупные поступления с АЗС в Дагестане, вовсе несостоятелен. Вспомним те же кампании по выводу местных АЗС из налоговой тени, когда налоговики доказывали владельцам АЗС, что не могут официально числящиеся один-два работника физически выполнять всю работу на станции. Касательно федеральных компаний - что мешает региональному правительству, муниципальным администрациям проработать вопрос, чтобы заходящие в Дагестан сети нашли возможность в том числе платить налоги в республике? Наверное, это снимет все вопросы, учитывая, что потребитель еще получит качественное топливо", - говорит эксперт.

Эседов обратил внимание на тот факт, что люди постоянно жалуются на то, что многие АЗС республики располагаются в неположенных местах, близко к домам. "Федеральные сети, заходя в регион, учитывают такие моменты, заранее планируют, что АЗС будет построена в безопасном месте, а не в пяти метрах от многоквартирного дома", - отметил он.

Жители Дагестана пожаловались на подорожание топлива

С ростом цен на бензин стало сложнее заправляться впрок, приходится экономить, к тому же приходится бензин искать, так как он периодически стал пропадать с заправок, заявил житель Махачкалы Артур.

Таксист Ахмед отметил, что рост цен на топливо сказывается на его работе. "За последний месяц на бензин у меня дополнительно ушло около тысячи рублей при действующих тарифах на такси. Это очень много", - рассказал он.

Из-за роста стоимости бензина мои доходы упали

Гид Руслан рассказал, что рост цен на бензин отрицательно сказывается на туристическом бизнесе. "Я встречаю туристов в аэропорту, вожу их на своей машине в разные города и горные районы. Из-за роста стоимости бензина мои доходы упали. Кроме того, в горных районах не на всех АЗС есть бензин нужного качества, стало трудно заправляться. Учитывая, что осенью туристов стало меньше, пока не поднимал стоимость своих услуг. Посмотрим, что будет дальше", - рассказал мужчина.

