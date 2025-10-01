Ситуация с преподаванием родного языка в школах удивила чеченских педагогов

Чеченские педагоги признались, что даже двух часов преподавания родного языка в школе недостаточно для освоения предмета, а предполагаемое сокращение часов вызывает тревогу. Они также пожаловались на огромную бюрократическую нагрузку на учителей.

Как писал "Кавказский узел", министр образования Чечни в конце августа заявил о сокращении числа часов на изучение чеченского языка в школах в пять раз. Перераспределение часов, по его словам, введено на федеральном уровне. С этого года на изучение чеченского языка и литературы будет выделен лишь один час вместо пяти, и этот час станет внеурочным. Однако 1 сентября первый замминистра образования Чечни Ильяс Тааев заявил, что общий объем преподавания чеченского языка в школах республики не изменится.

Чеченский язык распространен в основном в Чечне, в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана, а также в Ингушетии, а за рубежом - в Грузии и частично в Сирии, Иордании и Турции. В 1994 году, до начала военной кампании в Чечне, число говорящих на нем составляло, по разным данным, от 750 тысяч до 950 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский язык".

Жительница Грозного Зарган давно уже на пенсии, но два раза в неделю она ездит в одну из школ Урус-Мартановского района, где преподает чеченский язык и литературу в пятых классах. «Директора этой школы Дагмару знаю давно. В апреле 1995 года, тогда еще шла война в горах, нас, педагогов уже собирал только что назначенный министр образования Ефим Леонидович Гельман. В Грозном почти все школы пострадали от бомбежек, приходилось самим с помощью старшеклассников, их родителей готовить классные помещения, где можно было проводить уроки. Тогда я познакомилась с Дагмарой. Она тоже выпускница филфака университета, только по специальности русский язык и литература. С тех пор и дружим», - рассказала Зарган корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, в начале второго полугодия Дагмара сказала, что учительница родного языка ушла в декрет и попросила Зарган на время декретного отпуска взять часы чеченского в пятых классах. «Я согласилась не только ради денег, хотя лишняя копейка в семейном бюджете не помешает. Во-первых, я любила свою работу, а во-вторых, меня, как педагога, волнует больше тот факт, что на уроках родного языка все меньше уделяется внимания. Именно классическому чеченскому, на котором говорили наши предки. Сейчас в чеченском языке, в разговорной лексике появился набор слов или новых значений существующих слов. Прислушайтесь к разговорам не только молодежи, но и тех, чей возраст ближе к пятидесяти: в их речи помимо сленговых слов, проскакивают русские, английские. И понять, о чем идет речь, весьма проблематично. Но самое печальное, что молодые педагоги, я имею в виду в данном случае словесников, на уроках нет-нет да и включают в свой лексикон сленговые обороты. О какой культуре речи среди детей тут можно говорить?» - возмущается Зарган.

Она собирается проводить факультатив по возрождению чеченского языка, на котором говорили дедушки и бабушки. "Будем учить желающих говорить красиво и правильно", - рассказала Зарган.

Она уверена, что для такого важного, по ее убеждению, предмета, как изучение родного языка, педагогу было выделено минимум времени: два урока в неделю, а поскольку теперь в программу введены новые предметы, то первоклассники будут учить родной язык один раз в неделю.

Она вспоминает доцента Чечено-Ингушского университета Раису Абдулхалимовну Саламову, которая преподавала студентам чеченский язык. «Хотя все студенты знали родной язык, но с первых же лекций нам, студентам дали понять: главное не заставлять учеников выучить язык, нужно, чтобы дети полюбили свой родной язык, учитель должен напоминать ученикам, что язык - это главное богатство народа. Об этом нам постоянно напоминала Раиса Абдулхалимовна. В первые годы работы в сельской школе я помнила наставления своего педагога, что благодаря чеченскому языку мы узнаем историю, традиции народа, мы узнаем о культурном наследии, об истории. Готовясь к уроку, учитель невольно самообразовывается», - рассказала женщина.

По ее словам, можно найти в интернете по изучаемой теме интересные факты из истории чеченского народа. «Есть библиотека в школе или же можно пойти в республиканскую библиотеку, и директор Сацита Исраилова всегда поможет найти нужную книгу или другой источник информации», - посоветовала Зарган.

По ее словам, учителям-словесникам даже два урока в неделю - это очень мало для результативной работы с детьми. "Но кто-то считает, что изучение родного языка не так уж и важно для нашего народа, а потому решили, что уроки чеченского можно сократить. Что и сделано", - резюмировала она.

Преподаватель родного языка из селения Шали Лиза считает, что работа с первоклассниками не только сложный, но и творческий процесс.

«Осень в наших краях - картина потрясающей красоты. Я, отойдя от темы, предложенной учеными из Минпросвещения РФ, предложила детям нарисовать то, что они видят в окно. А потом подписать рисунок, кто как умеет. И сказала, что все рисунки я возьму себе. А весной, в конце учебного года они опять нарисуют то, что видят в окно, и подпишут свои рисунки. И, сравнив, поймут, как они повзрослели за год, и как грамотно и красиво научились писать. Я нарушила все предписания, исходящие из кабинетов Минпросвещения. И не жалею. Я живу и работаю здесь, в горном селении Шали, и мне лучше знать, как и чем заинтересовать детей, которые в чем-то отличаются от столичных сверстников. Нельзя всех детей учить по одному трафарету. Каждый ребенок, даже если ему всего семь лет - это личность», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

«Академический час - 45 минут. А ведь это так мало для педагога, особенно, если изучаемый предмет – родной язык – многогранен и изучение его вскрывает новые пласты истории, культуры народа. А тут еще одна напасть на головы учителей: уменьшить и без того мизерное число уроков по чеченскому языку. Директива о сокращении уроков по чеченскому исходит из Москвы. При этом не подсказывают, куда впихнуть тему из предлагаемой программы изучаемых тем, которые опубликованы в интернете, и которые, как правило, являются руководством к действию», - рассуждает Лиза, добавив, что, судя по всему, вместо двух уроков по чеченскому в неделю будет всего один. «Первоклашка, прослушав урок по родному языку и придя на следующий урок через неделю, уже забудет, о чем говорилась ранее! Какой толк от такого учения?» - возмущается женщина.

Завуч одной из школ Веденского района Айза размышляет над двумя предписаниями. «Минпросвещение РФ, заботясь о здоровье подрастающего поколения, ссылаясь на СанПиН запрещает первоклассников держать за партами более 20 часов, то есть после четырех уроков дети должны покинуть школу. Исключение может быть, если это будет урок физкультуры. Поскольку предметов стало больше, учитывая жесткое расписание, нужно было чем-то пожертвовать. Выбор пал на один урок чеченского языка в первом классе», - с грустью рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, министр образования и науки Чечни Хож-Бауди Дааев заявил, что сотрудники вверенного ему министерства провели рокировку, в результате которой сокращения уроков чеченского не будет. «Как это будет выглядеть в итоге, где будут осваивать азы родного языка первоклассники: в актовом зале, в пустом классе или еще где? Об этом участникам совещания не сообщили. Видно, те, кто занят рокировкой, еще не пришли к единому мнению», - сказала Айза.

«Поскольку вопрос находится в стадии решения, а уроки чеченского проводить надо, то в нашем педколлективе решили, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Имы оставили все, как было: с первого по восьмой класс в неделю будет два урока чеченского языка и два урока чеченской литературы, ученики девятого класса два раза в неделю будут заниматься родным языком и один раз в неделю чеченской литературой. Для десятого и одиннадцатого класса чеченский язык один раз в неделю, а литература - два раза», - подытожила завуч.

Коллега Айзы Лечи из селения Атаги в свое время работал в министерстве просвещения Чечено-Ингушетии. «Тогда министром был Мухари Умарович Умаров. Нас не забрасывали всякими новшествами в системе образования. Были акции, конкурсы с соседними республиками. Самое главное - нам помогали из Минпроса РФ! Помогали, а не мешали работать всякими «новыми методами с требованием внедрить и отчитаться о том, как внедрили». Сейчас из Москвы то и дело присылают различные новшества, новые методы изучения того или иного предмета. Нас не мучили новаторы педагогики, но зато выпускники наших школ, заметьте, не только городских, но и сельских, поступали в самые престижные вузы Москвы, Ленинграда, Ростова, Риги, Киева», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, он сочувствует чиновникам из министерства просвещения Чечни. «Руководство этого ведомства находится между молотом и наковальней: с одной стороны, Минпрос России шлет резолюции для исполнения. С другой - педагоги стонут от того, что от них требуют применять на практике то, что придумано теоретиками в кабинетах Минпроса РФ, и что на практике невыполнимо», - считает Лечи.

Директор сельской школы Муса руководит сельской школой 15 лет. «Мы находимся далеко в горах, добраться до нас можно без проблем, дороги хорошие, но чтобы к нам приехать. проинспектировать нашу работу, день уходит. Все в нашей школе есть: книги по всем предметам, письменные принадлежности закупил для школы наш районный меценат, спортивные принадлежности бывший выпускник прислал. Все в этом плане у нас хорошо», - поделился он с корреспондентом "Кавказского узла".

Но при этом он еще в начале года жаловался на неиссякаемый поток совершенно, по его словам, бессмысленных заданий, которые исходили из кабинетов Государственного бюджетного Учреждения дополнительного профессионального Образования «Институт развития образования ЧР». Связаться с руководством института корреспонденту не удалось, ответившая на звонок сотрудница сказала, что московский центр этого учреждения присылает им программы для повышения квалификации учителей. "Сотрудники «Института развития образования ЧР» дополняют программы с учетом специфики региональной педагогики и затем эти программы рассылаются по школам республики для внедрения", - пояснила она.

«Для того, чтобы ознакомиться и внедрить, а потом еще проанализировать, оценить эти новшества для повышения квалификации, уходит масса времен. А у меня предметников не хватает, «англичанка» еще урок чеченской литературы ведет, в школе второй год нет учителя биологии… Мы же в селе живем, у каждого свое хозяйство, скотина! Времени в обрез, а они трезвонят, шлют СМС! Работать не дают!» - возмущается Муса.

Он присутствовал на августовском совещании при рассмотрении приказа Минпросвещения России № 704. «Министр Хож-Бауди Дааев перечислял много факторов, которые заслуживают внимание, Но для меня самой запоминающей была цитата, где говорилось, о том, что необходимо значительно снизить бюрократические нагрузки на педагогов - школам предписано ограничиться только пятью обязательными документами для учителя. Эти слова - как очищающий бальзам на мою израненную душу в упорной борьбе с «Институтом развития образования в ЧР», - смеется Муса и добавляет, что многим эта цитата тоже пришлась по душе и надолго.

Он сообщил, что в его школе уроки в эти дни проходят по старому расписанию: ученики первого класса – это десять мальчиков и восемь девочек – родному языку учатся два раза в неделю. «Возможно, расписание изменят, как того требует приказ Минпросвещения России № 704.Только зачем?» - задается вопросом Муса.

25 июля 2018 года Госдума приняла в окончательном чтении поправки к федеральному закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей республик Северного Кавказа, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов. глава Чечни Рамзан Кадыров заявил тогда, что истинный патриот своего народа "никогда не откажется от языка своих предков, а тех, кому не нужен их язык, никакими законами все равно нельзя заставить говорить на нем". По его мнению, нельзя считать чеченцем того, кто придет в школу с заявлением об отказе от изучения наречия предков, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

