Глава МЧС в Кабардино-Балкарии задержан по делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник управления МЧС по Кабардино-Балкарии Михаила Надежина задержан по делу о взятке, сообщили источники в силовых структурах.

Генерал-майор внутренней службы Надежин - уроженец Нальчика. Он с 2000 года служил в республиканском МЧС “на различных руководящих должностях”, а в 2014 году возглавил ведомство.

Об обысках в рабочем кабинете Надежина и у него дома сообщили источники в правоохранительных органах. Сам Надежин задержан по делу о взятке в 2 млн рублей, передал ТАСС.

Расследование ведется по статье о взяточничестве в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК России предусматривает до 15 лет лишения свободы). Следствие считает, что глава МЧС по Кабардино-Балкарии получил деньги от местного бизнесмена за подпись под документами о пожарной безопасности без фактических проверок зданий и помещений, а также подписал от имени ведомства договоры на обслуживание и проведение аварийно-спасательных работ, пишет Telegram-канал SHOT.

Задержан также предприниматель Анзор Ногмов, которого следователи подозревают в передаче взятки Надежину, и заместитель главы МЧС республики по антитеррористической деятельности Хасан Аппоев, утверждает Telegram-канал Mash Gor. Источник государственного информагентства данные о задержании Аппоева опроверг, указав, что последний находится на рабочем месте.

В ноябре 2016 года Михаил Надежин попал под следствие по статье о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Дело касалось госконтракта на разработку автоматизированной системы мониторинга оползневых процессов, заключенного в мае 2012 года между МЧС по Кабардино-Балкарии и ООО “Ларти”. Спустя месяц после заключения контракта подрядчик представил систему, “которая по сути была лишь метеорологической станцией, анализирующей параметры температуры воздуха, его влажности, атмосферного давления и уровень осадков”. Разработка не отвечала условиям контракта, поскольку “не могла выполнить функции по обеспечению безопасности при угрозе схода лавин и селевых потоков”, сообщил тогда Следком по Кабардино-Балкарии.

Следствие сочло, что Надежин достоверно знал о несоответствии разработанной системы целям контракта, но подписал акт ее приема-передачи, причинив бюджету ущерб на всю сумму госзаказа - 6,2 млн рублей.

"Кавказский узел" также писал, что 29 сентября стало известно о задержании другого высокопоставленного силовика на Северном Кавказе. Руководитель Росгвардии по Северной Осетии, генерал-майор Валерий Голота и несколько его подчиненных задержаны по делу о взятках, сообщили источники.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.