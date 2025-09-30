Альпинист погиб при восхождении на гору в Адыгее

При восхождении на гору Фишт в Адыгее сорвались двое альпинистов. Один из них погиб, другой получил серьезные травмы.

29 сентября при подъеме по северному склону горы Фишт сорвались двое альпинистов.

По данным МЧС России, один турист погиб в результате падения, второй получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, пишет "Российская газета".

Туристы находились в составе зарегистрированной группы из шести человек. Остальные туристы находятся вне опасности, их сопровождают спасатели.

Спасательная операция осложнена непогодой. Вечером ведомство сообщило, что начало эвакуацию пострадавшего и тела погибшего туриста с опасного скального участка к месту ночлега.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале сентября при восхождении на Эльбрус пропал альпинист из Белоруссии.

