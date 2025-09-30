×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:41, 30 сентября 2025

Альпинист погиб при восхождении на гору в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

При восхождении на гору Фишт в Адыгее сорвались двое альпинистов. Один из них погиб, другой получил серьезные травмы.

29 сентября при подъеме по северному склону горы Фишт сорвались двое альпинистов.

По данным МЧС России, один турист погиб в результате падения, второй получил травмы и не может самостоятельно передвигаться, пишет "Российская газета".

Туристы находились в составе зарегистрированной группы из шести человек. Остальные туристы находятся вне опасности, их сопровождают спасатели. 

Спасательная операция осложнена непогодой. Вечером ведомство сообщило, что начало эвакуацию пострадавшего и тела погибшего туриста с опасного скального участка к месту ночлега.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале сентября при восхождении на Эльбрус пропал альпинист из Белоруссии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
02:43, 30 сентября 2025
Введены ограничения на работу трех аэропортов на юге России
22:19, 29 сентября 2025
Суд обязал Саакашвили возместить три миллиона долларов в бюджет Грузии
19:04, 29 сентября 2025
1
 Родители Георгия Бачиашвили подверглись уголовному преследованию в Грузии
18:13, 29 сентября 2025
1
 Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
17:48, 29 сентября 2025
Жительницу Черкесска оштрафовали за демонстрацию запрещенной символики
17:33, 29 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Все события дня
Новости
22:18, 26 сентября 2025
Военный из Адыгеи убит на Украине
Отставка судьи. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
21:06, 26 сентября 2025
Сын Аслана Трахова подал в отставку после конфискации активов
Лариса Тупцокова, скриншот с канала Circassian Media
06:55, 25 сентября 2025
Черкесская активистка Лариса Тупцокова сообщила об уголовном преследовании
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Орден Мужества. Фото: Геннадий Митрофанов / Telegram
22:58, 18 сентября 2025
Четверо военных из Адыгеи убиты на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Блогеры
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Фото
17:29, 8 апреля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
адыгская этническая музыка - видео
Фото
12:15, 28 марта 2024
Блогерка. Северный Кавказ
о рассказе адыгейского автора про умыкание невесты в наши дни
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
30 сентября 2025, 07:23
Пожары произошли в двух регионах ЮФО после атак дронов

Форма армянских военнослужащих. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
30 сентября 2025, 03:42
Пользователи Facebook* призвали узнать судьбу пропавших в карабахских войнах бойцов

Флаг с портретом Рамзана Кадырова на могиле генерала Ермолова. Кадр видео Макс Дивнич / Telegram
29 сентября 2025, 21:53
Флаг с портретом Кадырова снят на видео возле могилы Ермолова

Микаел Аджапаян (справа). Cкриншот видео https://pastinfo.am/ru/news/2025/06/27/090807750014/1936392
29 сентября 2025, 18:59
Прокурор запросил 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапаяна

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше