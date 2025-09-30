×

Кавказский узел

00:46, 30 сентября 2025

Активисты назвали троллейбусную сеть решением экологических проблем Ростова-на-Дону

Троллейбусы в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба администрации города www.rosrov-gorod.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Развитие троллейбусной сети в Ростове-на-Дону позволит решить острую для города проблему загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами и не требует значительных затрат, но частные автотранспортные предприятия лоббируют отказ от этого вида транспорта. 

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября в Ростове-на-Дону прошел массовый пикет за возрождение троллейбусного транспорта. Они записали видеообращение к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой закупить новые машины и отремонтировать контактную сеть.

Прошедший в Ростове-на-Дону пикет за возрождение троллейбусного транспорта был согласован с властями, рассказал "Кавказскому узлу" один из организаторов акции Илья Наздрашов.

"Участников было 10 человек, все прошло мирно, спокойно, по-дружески. К нам вышли заместитель министра транспорта Ростовской области Христофор Ермашов и директор департамента транспорта Константин Лашенко. Чиновники никаких обещаний не давали, но я спросил у Ермашова, когда будет закупка троллейбусов, он сказал, что сейчас этот вопрос рассматривается. Я ему также сказал, что кроме закупки еще необходимо будет приобрести такие скоростные элементы контактной сети как стрелки и крестовины, что позволит увеличить среднюю скорость троллейбуса, сравняет с автобусной. То есть такой недостаток троллейбуса как низкая скорость будет нивелирован. Другой его недостаток, который раньше был у старых моделей, -  отсутствие возможности двигаться без соединения с контактной сетью, -  уже нивелирован, так как есть у всех моделей современных аварийный автономный ход в пять километров: они могут отцепить только приемники от контактной сети и объехать аварию либо поврежденный участок контактной сети и продолжить свое движение. Минусов, которые делали бы этот вид транспорта хуже автобусов, на данный момент нет", - рассказал он.

Главным преимуществом троллейбусов активист называет экологичность, указывая, что в Ростове-на-Дону очень плохая экология. "Основной источник загрязнения - это выхлопные газы от автомобилей и автобусов, в том числе работающих на двигателе внутреннего сгорания. У нас несколько лет назад проводились замеры воздуха, и они показали удручающие показатели. В то же время по городу развита контактная сеть троллейбуса, и абсолютно логичным шагом было бы заменить автобусные маршруты, которые дублируют троллейбусные маршруты, троллейбусами уже непосредственно там, где необходимо. Например, вместо 65-го автобуса можно протянуть небольшой участок контактной сети до конечной и запустить туда шестой маршрут троллейбуса. Это позволит улучшить экологическую ситуацию. Вот в этом основная важность замены автобусов троллейбусами", - считает Илья.

Он уверен, что замена троллейбусов электробусами будет большой ошибкой. "Покупка электробусов нерациональна и нецелесообразна. Большая часть электроэнергии, которая у них  в аккумуляторах, пойдет на обогрев этих самых аккумуляторов, потому что, как известно, в морозы емкость аккумуляторов падает. Основной минус в том, что через семь лет емкость аккумулятора электробуса уменьшается настолько, что его уже невозможно эксплуатировать и придется только менять, а стоимость аккумулятора - как половина этого электробуса. То есть это огромные затраты. И если у города нет триллионных бюджетов, как у Москвы, а есть развитая контактная сеть, то самый рациональный выход в этой ситуации - это развивать троллейбус, закупать новый подвижной состав, модернизировать контактную сеть. Это у нас делается в России с успехом в Екатеринбурге, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре соседнем", - указал он.

Обновление и восстановление сети решит много проблем, уверен активист. "В восстановлении нуждаются такие маршруты как 8-й, 12-й и 10-й. Их отменили в 2023 году, в декабре. У нас в городе прошел так называемый ледяной дождь, обледенели троллейбусные провода и кое-где были обрывы, но почему-то директор МУПРТК на ту пору не удосужился восстановить эти обрывы, и просто на маршруты перестали выпускать машины. Хотя у нас есть нехватка подвижного состава автобусов на западные маршруты, это во-первых. А во-вторых, как я уже говорил, вот эти вот маршруты, 8-й маршрут троллейбуса, 12-й троллейбуса и 10-й, они дублируются 4-м, 34-м и 16-м автобусами, причем эти автобусы дизельные. То есть ничто не мешает закупить троллейбусы, выпустить их на эти маршруты", - подытожил он.

Ростовский активист Андрей Попов, выступающий за развитие троллейбусной сети, также указал на большую надежность и экономичность троллейбусов по сравнению с электробусами. "Троллейбусы дешевле электробусов, их производство налажено, для них уже есть контактная сеть, которую остается поддерживать и расширять. Электробусы дороже, сложнее в эксплуатации и обслуживании, а проблему утилизации их аккумуляторных батарей еще только начинают решать. Здравый смысл подсказывает хотя бы не жечь за собой мосты в вопросе, затрагивающем столько людей", - сказал он "Кавказскому узлу".

Он напомнил, что главная задача городской администрации - минимальными затратами обеспечить максимально удобную транспортную сеть для жителей. "Для начала нам надо, чтобы из одной части города можно было спокойно попадать в другую в любое время дня, года, при любой погоде и не по заоблачной цене. Троллейбусы - самая простая система для этого решения. А простая система - это надежная система. Не надо усложнять решение проблемы", - добавил он.

Ростовский урбанист, пожелавший остаться анонимным, также уверен, что там, где концентрация выхлопных газов критична для здоровья населения, необходимы троллейбусы. "Троллейбусы - экологически чистый транспорт, электротяга означает нулевые выбросы на месте эксплуатации, снижение шумового загрязнения и улучшение качества воздуха. Кроме того, троллейбусная инфраструктура стимулирует упорядоченное движение - контактная сеть фиксирует маршруты и дисциплинирует транспортные потоки, что особенно важно для исторических центров городов", - рассказал он "Кавказскому узлу".

При наличии множества плюсов троллейбус имеет и минусы. "Главное отличие - привязка к инфраструктуре через контактную сеть, что одновременно является и ограничением, и преимуществом. В отличие от автобусов, троллейбусы не могут произвольно менять маршруты или объезжать препятствия, но это гарантирует стабильность маршрутной сети. По сравнению с трамваями троллейбусы более маневренны и дешевле в строительстве инфраструктуры, не требуют рельсов. От электробусов их отличает отсутствие необходимости в дорогостоящих батареях и зарядной инфраструктуре - энергия подается непрерывно", - объяснил урбанист.

Тем не менее, по его словам, экономически троллейбус выгоднее в долгосрочной перспективе. "Электроэнергия дешевле дизеля, срок службы составляет 15-20 лет против 7-10 у автобусов, меньше затрат на обслуживание. Для пассажиров это означает более предсказуемый и комфортный транспорт - плавный ход, отсутствие вибрации и запаха топлива, тихая работа. Социально троллейбус важен как гарантированно муниципальный транспорт с фиксированными тарифами в отличие от коммерческих маршруток. Сохранение троллейбусной сети также поддерживает местные ремонтные предприятия и рабочие места", - подчеркнул специалист.

Жители хотят восстановления троллейбусной сети, но автотранспортный бизнес против троллейбусов, указал ростовский политолог Дмитрий Абросимов

"Троллейбусы относятся к муниципальному транспорту, собственник у них город. Противники троллейбусов с точки зрения бизнеса, - это лобби так называемых руководителей автотранспортных предприятий, их у нас несколько человек даже в городской думе. Они выступают против троллейбуса и против трамвая в развитии. Но у населения и трамвай, и троллейбус являются очень востребованными способами передвижения", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, глава города ищет пути решения этой проблемы. "Для города они все невыгодны экономически. Нынешний глава города пока ищет пути, как их сделать выгодными. Потому что город содержит их за свой счет, а техника вся старая и поступает после отработки своего срока в Москве. То есть получается, что население поддерживает, хочет, чтобы было, а город понимает, что экономически это все будет дотационное. И бизнесмены-транспортники, пользуясь этим фактором, тоже выступают против этого явления, потому что для них это потеря финансов", - пояснил политолог.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

