Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с ливневой канализацией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители двух улиц в Махачкале потребовали внимания коммунальных служб и надзорных органов к многолетней проблеме с ливневой канализацией.

Как писал "Кавказский узел", обильные дожди привели к подтоплениям улиц и подстанций, в результате часть жителей Махачкалы и других городов Дагестана осталась без света. В частности, оказалась затопленной подстанция "Приморская", которая подает электричество в том числе в Редукторный поселок Махачкалы, микрорайоны "Пальмира" и "Джигит". Пользователи соцсетей пожаловались, что электричества нет вторые сутки, а власти объяснили возникающие проблемы хаотичной застройкой.

19 сентября ливень затопил часть улиц Махачкалы, в результате на дорогах образовались пробки. Мэрия отчиталась о ходе прочистки ливневой канализации, после чего пользователи Telegram заявили, что властям следует устранить причины регулярных наводнений, а не только их последствия.

Жители Махачкалы распространили обращение к городским службам, в котором говорится: "Мы, жители улиц Геджухская и Ванашимахинская в Махачкале устали от многолетней проблемы с ливневой канализацией! Каждый дождь превращает наши улицы в реки! Мы вынуждены жить в нечеловеческих условиях! Дети вынуждены преодолевать гигантские лужи, чтобы добраться до школы! Как быть пожилым людям и маломобильным гражданам? Для них передвижение по улицам становится настоящим испытанием!", - сообщает Telegram-канал "Черновик 2.0".

По мнению жителей затопленных улиц, вся проблема в том, что "они перекрыли доступ грунтовых и дождевых вод к озеру, построив там дамбу. Складывается впечатление, что они специально хотят высушить озеро.Требуем внимания коммунальных служб и надзорных органов к нашей проблеме с ливневой канализацией".

Видео, распространенное местным жителем под обращением, в Telegram-канале, который имеет 6025 подписчиков, к 20:20 по мск набрало 1878 просмотров.

"Вот эта вода не уходит в ливневку. Вот у нас там люк, там, где кирпичи. А все потому, что на озере набралось… Канализация у пятерых-шестерых человек. А воду куда девать? Всем вот так тонуть?", - задается вопросом местный житель, показывая на видео затопленную улицу, проезжающие по воде машины и обозначенную кирпичами ливневку, в которую вода уже не может уходить из-за переполнения грунтовыми водами.