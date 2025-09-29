Авиационная опасность объявлена в Краснодарском крае

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти предупредили жителей Кубани об угрозе падения взрывных устройств и призвали укрыться в помещениях.

Как писал "Кавказский узел", днем 28 сентября власти предупредили жителей Кубани об угрозе падения ракет. Позднее угроза была отменена.

В Краснодарском крае объявлена авиационная опасность, уведомление об этом жители получили в приложении МЧС, сообщает РИА "Новости". "На территории края объявлена "Авиационная опасность", - приводится в сообщении цитата из уведомления.

Есть угроза падения взрывных устройств, предупредил краевой центр оповещения. "Существует угроза падения взрывных устройств. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение). Если вы на улице — укройтесь в ближайшем защищенном помещении", — процитировало сообщение 93.ru.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 09.55 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об авиационной опасности.

Напомним, 24 сентября после атаки беспилотников и безэкипажных катеров на центр Новороссийска два человека погибли, еще 12 получили травмы. Были повреждены семь многоквартирных домов и гостиница.

26 сентября в результате атаки беспилотников в Северском районе Кубани произошло возгорание на Афипском нефтеперерабатывающем заводе. Осколки БПЛА также обнаружили на улице в одной из станиц Темрюкского района.