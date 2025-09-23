×

12:56, 23 сентября 2025

Число обвиняемых в нападении на силовиков в Зеленокумске выросло до пяти

Сотрудник правоохранительных органов смотрит видео с задержанием подозреваемых. 23 сентября 2025 г. Скриншот видео https://stavropol.sledcom.ru/news/item/2020247

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заключен под стражу 17-летний подросток, который несколько месяцев находился в розыске в связи с нападением на полицейских на кладбище в Зеленокумске. Он стал пятым обвиняемым по этому делу.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая следствие сообщило, что четыре человека арестованы по делу о нападении на полицейских на кладбище Зеленокумска, а пятый подозреваемый объявлен в розыск. Дело было возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Инцидент произошел 29 апреля в Зеленокумске. По версии следствия, полицейские сделали замечание группе людей за распитие спиртного в общественном месте. Но те проигнорировали замечание и стали вести себя агрессивно. В результате потасовки три силовика получили "телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибленных ран лица и головы".

В Советском округе задержан 17-летний подросток, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 318 УК РФ в связи с инцидентом, который произошел 29 апреля в Зеленокумске, сообщило сегодня на своем сайте управление СКР по Ставропольскому краю.

"Четверо фигурантов были задержаны по горячим следам. Пятому нападавшему, которым оказался 17-летний подросток, удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в федеральный розыск", - говорится в публикации.

Пятый обвиняемый, как и другие предполагаемые участники нападения, заключен под стражу, уточнило ведомство.

Напомним, как следует из видеозаписи конфликта, которую ранее публиковал "Блокнот Ставрополь", на кладбище вокруг троих силовиков собралась толпа людей, в том числе женщины. Один из мужчин громко кричал, наступая на сотрудников полиции. "Почему вы не даете спокойно посидеть?" - спрашивал он.

Силовики вначале отвечали тихо. "Потому что это общественное место, у людей траур, и не нужно тут устраивать попойку", - крикнул потом один из них. На следующих кадрах было видно, что во время потасовки силовики ударили мужчину, который задавал вопрос, другие собравшиеся стали бить полицейских.

Автор: "Кавказский узел"

