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13:57, 3 мая 2025

Суд арестовал четверых человек после извинений за конфликт в Зеленокумске

Драка с силовиками на кладбище в Зеленокумске. Стоп-кадр видео "Блокнот Ставрополь" от 30.04.25, https://t.me/bloknot_stavropol/33292.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре человека арестованы, пятый подозреваемый объявлен в розыск по делу о нападении на полицейских на кладбище Зеленокумска. Извинения задержанных, которые по данным Telegram-каналов принадлежат к цыганской общине, разместили на своих ресурсах региональные Следком и МВД.

 29 апреля в городе Зеленокумске сотрудники полиции при осуществлении охраны общественного порядка на кладбище сделали замечание группе лиц по поводу распития спиртного в общественном месте. Но мужчины  проигнорировали замечание и стали вести себя агрессивно, трое силовиков получили "телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибленных ран лица и головы", сообщило сегодня управление  Следкома России по Ставропольскому краю.

Четыре человека были задержаны по делу о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти (часть 2 статьи 318 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы),  суд арестовал их до 29 июня. Местонахождение пятого подозреваемого устанавливается, говорится в сообщении.

К нему приложено видео, на котором следователи по очереди спрашивают троих  задержанных, признают ли они вину в совершении преступления и раскаиваются ли в содеянном. Мужчины, лиа которых на видео размыты, отвечают утвердительно.

Следователь в суде заявил, что необходимость избрания меры заключения, связанной с  заключением под стражу объясняется возможностью, что подозреваемые могут скрыться.

Один из мужчин в зале суда заявил, что "просит прощения".

Задержанные и ранее извинялись перед силовиками. Так, 30 апреля в Telegram-канале ведомства было опубликовано видео, на первых кадрах которого показаны кадры драки силовиков  и мужчин на кладбище, а затем один из подозреваемых, лицо которого на видео размыто, приносит извинения. 

"Прошу у сотрудников полиции Российской Федерации прощения, и у жителей за то, что вчера на кладбище на Дормаше неправильно повели себя", - говорит один из мужчин.

Извинения принес и еще один задержанный. "Прошу прощения у граждан-сотрудников, проживающих в городе Зеленокумска. То что совершили на кладбище - нехорошие моменты делали. Прошу прощения", - следует из записи, которую опубликовало управление МВД России по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале. 

Как следует из видеозаписи конфликта на кладбище, которую разместил "Блокнот Ставрополь", вокруг троих силовиков собралась толпа людей, в том числе женщины. Один из мужчин громко кричал, наступая на сотрудников полиции. "Почему вы не даете спокойно посидеть?" - спрашивал он. Силовики вначале отвечали тихо. "Потому что это общественное место, у людей траур, и не нужно тут устраивать попойку" - крикнул потом один из силовиков в ответ.

После этого камера на несколько секунд ушла в сторону. На следующих кадрах видно, что со стороны где стояли полицейские, было распылено какое-то вещество, началась драка. В частности, силовики ударили мужчину, который задавал вопрос, другие собравшиеся стали бить полицейских.

Всего были задержаны девять человек, на них были составлены административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве, и  неповиновении требованию сотрудника полиции, сообщало МВД 30 апреля.

"Блокнот Ставрополь", а также Telegram-каналы "База", Mash и Readovka сообщали, что   речь идет о представителях цыганской общины.

"Кавказский узел" также писал, что в 2013 году в ходе массовой драки цыган в Ипатово погиб человек, среди пострадавших был и участник полиции. Причиной драки стал бытовой конфликт, все его участники были пьяны. Силовик тогда подчеркнули, что подобный инцидент с цыганами в регионе фиксируется впервые.

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Автор: "Кавказский узел"

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