Сторонники евроинтеграции Грузии 298 дней проводят акции протеста

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября на акции у парламента Грузии ее участники потребовали освобождения политзаключенных. На 300-й день ежедневных протестов анонсировано масштабное шествие.

Проспект Руставели в Тбилиси закрыт на 298-й день протестов сторонниками евроинтеграции, сообщила сегодня Publika.

Родители и родственники политических заключенных отправились в Цалку, где они продолжают распространять газеты с письмами узников совести "Голос свободы из тюрьмы", сообщила на своей странице в Facebook* журналистка Мариам Никурадзе.

Родители и члены семей узников совести уже распространяли газету в Цалке, Лагодехи, Атени, Ахмете, Гори, Рустави, Гардабани, Мухрани, Терджоле, Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Сигнахи, Бодбисхеви, Гурджаани, Телави, Каспи, Душети, Дедоплисцкаро, Сагареджо, среди работников Руставского азотного завода, а также во всех многолюдных местах Тбилиси, передает Tbilisi Life.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".