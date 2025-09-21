Пилот команды Red Bull выиграл квалификацию бакинского этапа "Формулы-1"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первым в квалификационном заезде бакинского этапа чемпионата "Формулы-1" стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Соглашение о проведении Гран-при Азербайджана продлено до 2030 года.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении выдачи виз гостям этапа "Формулы-1" в Баку.

Впервые этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" состоялся в Баку в 2016 году и проходил ежегодно по 2019 год. Накануне очередного этапа гонок в 2024 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении выдачи виз иностранцам и лицам без гражданства, которые приехали в связи с соревнованиями. Победителем этапа стал пилот команды McLaren Оскар Пиастри.

20 сентября в рамках гран-при Азербайджана "Формулы-1" состоялся квалификационный заезд, лучший результат в котором показал пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен, пишет Oxu.az.

Второе место в квалификации занял пилот команды Williams Карлос Сайнс, третье - Лиам Лоусон из команды Racing Bulls.

В квалификации был установлен рекорд чемпионата по числу прерываний красным флагом, сессия прерывалась шесть раз. Причиной стали аварии с участием пилотов Алекса Албона, Нико Хюкельберга, Франко Колапинто, Оливера Бермана, Шарля Леклера и Оскара Пиастри.

Гран-при Азербайджана будет проводиться до 2030 года, соответствующая информация опубликована на официальном сайте "Формулы-1". Предыдущий контракт предусматривал проведение последней гонки в 2026 году. Соглашение о продлении соревнований подписали 20 сентября министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент и исполнительный директор "Формулы-1" Стефано Доменикали и гендиректор операционной компании Baku City Circut Магсуд Фарзуллаев.

Ранее жители столицы Азербайджана выражали недовольство неудобствами, которые возникли при подготовке и проведении гонок, и называли траты на их проведение напрасными. Сомнения в экономической целесообразности расходов на проведение гонок выражала и азербайджанская оппозиция.

Про критическое отношение бакинцев к проведению гонок "Формулы-1" рассказал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Конечно, центральные улицы закрыты для транспорта, так как соревнования проходят на городских центральных дорогах. И, конечно, сеть полна руганью бакинцев в адрес организаторов международных соревнований. Редко кто им возражает, говоря, что "Формула" в Баку это красиво и праздник, надо продолжать", - написал он в посте "Азербайджанская традиция - хаять все. Сегодня ругаем "Формулу".

