17:49, 20 сентября 2025

Отсутствие воды вынуждает жителей покидать остров Сарпинский

Остров Сарпинский. Стоп-кадр видео "Высота 102", https://yandex.ru/video/preview/1000211494314375185

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Засуха привела к обмелению водоемов и опасности возникновения пожаров на острове Сарпинский, часть жителей намерена покинуть остров. Проблема может быть решена путем перекачивания воды из Волги, но стопорится из-за нежелания властей.

Как писал "Кавказский узел", что 5 июня 2025 года волгоградские СМИ сообщали о пожарах, которые охватили границы трех СНТ, расположенных на острове Сарпинский. Тогда дачники обвиняли руководство регионального МЧС в халатности. В сентябре волгоградцы, живущие на острове Сарпинском, в видеообращении к главе Следкома попросили помочь в решении проблемы с обмелением озер на острове. Местные жители и дачники рискуют остаться без питьевой воды, заявили они.

Остров Сарпинский имеет площадь около 113 квадратных километров, в 16 хуторах на нем постоянно живет около 800 человек, но летом население увеличивается до 6000 человек за счет дачников 15 СНТ. В марте 2010 года территория острова вошла в состав Волгограда. На острове нет центрального водоснабжения и центральной канализации.

Корреспондент "Кавказского узла" узнал у дачников о ситуации, сложившейся на острове Сарпинский и в Волго-Ахтубинской пойме в связи с пересыханием водоемов. Пенсионеры Евгения и Александр Струевы более 20 лет арендуют дачу в одном из СНТ острова Сарпинский. С мая по сентябрь они проживают на даче, ухаживают за садом и огородом, принимают на каникулах внуков. Супруги обеспокоены пожароопасной ситуацией на острове.

"В начале июня у нас по границам СНТ были пожары. Сейчас из-за засухи на острове стало опасно и невозможно жить. Озера пересыхают. Воду приходится в магазинах покупать. Дед на Волгу ездит на мотороллере, набирает воду для технических нужд. Воды в колодцах и у соседей в скважинах нет. Ушла", - рассказала Евгения.

"Надо фруктовые деревья и виноград заливать в зиму. А воды нет. Огород давно не поливаем. Но мы успели урожай вырастить и собрать. Летом было терпимо с водой. Дожди часто были. А в осень прям беда с водой. У нас воду не закачивают в СНТ с Волги. Ну и опять сухостой повсюду. Опять будет как в июне - пожары", - возмутился Александр.

Волгоградский автослесарь Андрей Курилков летом часто бывает у матери в СНТ "Мечта". Женщина-пенсионерка проживает там "практически безвыездно". Но сейчас Андрей думает перевезти ее в город, так как проблемы с водой обострились после того, как в округе стали пересыхать водоемы. Курилков сказал, что поддержал дачников, которые обратились к властям за помощью из-за ситуации, связанной с пересыханием водоемов.

"Сосед мой по даче писал жалобы в надзорные органы. Но никакого результата, только отписки получает. А как тут без воды жить? В поселки за бутилированной водой постоянно ездить? А сад как поливать? А загорится трава на отшибе? Я устал ее скашивать. Во дворе стоит бочка. В дожди набрали воды туда. Но если загорится соседний брошенный участок, этой воды явно не хватит", - сказал Андрей.

Аналогичная ситуация складывается в соседней Волго-Ахтубинской пойме. Там также пересыхают водоемы: озера и ерики. Местные жители говорят об экологическом кризисе. Так, на озере Круглом засуха грозит вымиранием уникальных зарослей лотосов. Люди жалуются на пересыхание водоемов и снижение уровня грунтовых вод.

"Эта проблема возникает у нас каждый раз, когда во время весеннего паводка вода плохо заходит в пойму. Сейчас, например, на озере Клетский, уровень воды упал значительно. Пока проблем с поливом садов и огородов нет. И летом не было. Но зимой может случится замор рыбы", - сказал корреспонденту местный житель Олег Олейников.

Волгоградец, арендующий дачу в СНТ вблизи поселка Фрунзе, Владимир Безухов также пожаловался на проблемы с водой. На его участке "пересохла" скважина.

"У меня из скважины шла очень хорошая вода. Мы ее в питьевых целях использовали. Сейчас воды нет. Пользуемся централизованным водоснабжением... Очень неприятно наблюдать за тем, как пересыхают в округе водоемы, как гибнут леса. Не пониманию, что мешает нашим властям подкачивать воду из Волги в тракты, как это было в советское время. И насосная станция все еще существует. Нужно-то несколько миллионов рублей. Зато экологическую проблему решите", - предложил Безухов властям.

Кандидат биологических наук Елена Останина называет проблемы острова Сарпинский и Волго-Ахтубинской поймы "застарелыми". По ее мнению, они связаны "в большей степени с ведомственными разногласиями".

"И Сарпинский, и Волго-Ахтубинская пойма включают в себя уникальные экосистемы водно-болотных угодий. Это, прежде всего, дубравы, в которых проживают и произрастают в том числе, краснокнижные животные и растения", - сказала Останина. Она перечислила некоторые редкие и исчезающие виды растений и животных, которые существуют в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма": валериана волжская, осока омская, солодка голая, тюльпан Биберштейна, большой кроншнеп, желтая цапля, каравайка, малая крачка, белорыбица, стерлядь, минога.

"Многие из них находятся под угрозой исчезновения. Они крайне уязвимы, с невысокой численностью. Если государство создало здесь природный парк и поставило перед собой и учеными задачу сохранить эти виды, то нужно прилагать к этому организационные в том числе усилия. Нужно налаживать диалог между конкурирующими ведомствами. Чтобы не было у нас зимнего половодья и летних и осенних засух. Водно-болотные угодья, судя уже по их названию, требуют наполнения их водой как естественного - во время половодья - так и принудительного с помощью насосных станций", - высказала свое мнение Елена Останина.

Останина сослалась на опыт советского времени, когда в водные тракты закачивались дополнительные объемы воды из Волги.

"Не вижу сейчас для этого никаких препятствий. Если энергетикам так необходимо устраивать такие безводные сезоны, то пусть предоставляют местным властям финансирование для заполнения волжской водой острова Сарпинского и Волго-Ахтубинской поймы. Не думаю, что для этого нужны большие средства. Да, это может нанести вред в низовьях Волги биосферному заповеднику. Но тут уже нужно баланс искать. Для этого у нас есть когорты экспертов в правительствах", - сказала биолог.

Юрист Сергей Иващенко, который летом 2025 года был общественным защитником на некоторых судебных гражданских процессах со стороны дачников острова Сарпинский, сослался на федеральный закон "О пожарной безопасности" №69-ФЗ, отметив при этом, что меры пожарной безопасности обязаны предпринимать на этой территории как государственные органы власти, так и местные администрации. В случае с островом Сарпинский — это мэрия Волгограда, в случае Волго-Ахтубинской поймы — администрация Среднеахтубинского района. И в обоих случаях обязанность обеспечения такой безопасности лежит на региональном управлении МЧС.

"Жители требуют от надзорных и следственных органов не просто заставлять чиновников выполнять свои обязанности, но и расследовать случаи халатности, что вполне справедливо. Следователи пусть определяют — к административной или уголовной ответственности привлекать провинившихся. Пока трагедии не случилось, но в любой момент может возникнуть пожар с печальными последствиями. В условиях засухи чиновники должны шевелиться, организовывать максимальную защиту для людей, требовать от начальства выполнения и финансирования соответствующих мероприятий", — сказал юрист.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Показать больше