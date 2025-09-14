×

Главная   /   Лента новостей
15:23, 14 сентября 2025

Жители Сарпинского острова призвали решить проблему обмеления озер

Участники обращения. Кадр видео, опубликованного V1.ru https://v1.ru/text/gorod/2025/09/14/76028585/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградцы, живущие на острове Сарпинском, в видеообращении к главе Следкома попросили помочь в решении проблемы с обмелением озер на острове. Местные жители и дачники рискуют остаться без питьевой воды, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", жители Сарпинского острова неоднократно жаловались на сложности с переправой.

Остров Сарпинский имеет площадь около 113 квадратных километров, в 16 хуторах на нем постоянно живут около 800 человек, но летом население увеличивается до 6000 человек за счет дачников 15 СНТ. В марте 2010 года территория острова вошла в состав Волгограда. На острове нет центрального водоснабжения и центральной канализации.

Видеообращение жителей острова Сарпинского и дачников, чьи участки расположены на острове, к председателю СКР Александру Бастрыкину опубликовало сегодня издание V1.ru.

На кадрах видны полтора десятка мужчин и женщин разного возраста. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из мужчин. Он пояснил, что озеро Песчаное истощено "до практически нулевого уровня".

Нам сказали, что для искусственной подкачки воды не хватает каких-то мифических баллов

"Практически высохло. Мы, дачники, остались без воды, местные жители остались без средств к существованию, поскольку иной воды здесь нет. Мы неоднократно обращались к губернатору, обращались в суды. Нам сказали, что для искусственной подкачки воды не хватает каких-то мифических баллов для того, чтобы включить это озеро в какую-то федеральную программу. Мы очень вас просим обратить особое внимание на то, что мы, жители, не можем эти баллы начислить. Мы хотим, чтобы у нас круглогодично была вода", - сказал мужчина.

Далее на видео выступила женщина. Она отметила, что на острове Сарпинском около 40 озер, но из них сохранились только семь, остальные "высохли из-за низкого паводка".

В колодцах, скважинах вода отсутствует

"Естественно, все остаются без воды, без полива. В колодцах, скважинах вода отсутствует. Все здесь проживают практически круглогодично, даже в СНТ. Я председатель СНТ, но я здесь живу восемь с половиной месяцев [в году]. Поэтому прошу обратить внимание в целом на остров Сарпинский: не только озеро Песчаное, все озера пересохли: и Темненькое, и Горелое, все пересохшие до дна. И если здесь [в Песчаном] 10 сантиметров глубина есть, то там вообще ее нет", - сказала женщина.

Просто надо с "РусГидро" график какой-то составить

Следующий участник записи высказал просьбу о том, чтобы жителям острова "вода и зимой была, и летом". "Ну постоянно чтобы вода была. Это легко решить, просто надо с "РусГидро" график какой-то составить правильно", - сказал он.

В качестве возможного способа решения проблемы авторы обращения назвали установку перекачивающей станции на Волге и закачку в озеро Песчаное необходимого объема воды, добавил мужчина, выступавший первым.

"Как это было в 2015 году, после чего у нас и произошла, в принципе, засуха, и ни один год за 10 лет у нас озеро полностью не наполнялось. Соответственно, каждый год уменьшается в конце сезона до такого уровня, что, наверное, на следующий год оно просто высохнет. Пожалуйста, помогите нам", - сказал он.

При таком уровне воды зимой люди останутся без питьевой воды, высказали опасения участники видеообращения. "Смешение технической воды произойдет обязательно, если не будет уровня в речке. И тогда уже ничего не поможет. Тогда будет катастрофа", - сказали они.

Автор: "Кавказский узел"

