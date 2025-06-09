Жители Сарпинского острова сочли халатностью действия МЧС на тушении пожара

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На острове Сарпинский не проводятся противопожарные мероприятия, а пожарный пост не оборудован должным образом, что показали пожары в начале июня, заявили местные жители в жалобе президенту и главе Следкома. Дачники предполагают, что пожары на острове могли быть связаны с планами масштабной застройки.

5 июня волгоградские СМИ сообщили о пожарах, которые охватили границы трех СНТ - "Аврора", "Динамо" и "Мечта" на острове Сарпинский. Начинались они с возгорания сухой травы и переходили на дачные постройки. Общая площадь пожаров превысила 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении огня участвовали 13 пожарных, три единицы спецтехники и один катер. Пожарным помогали дачники. По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, пожары были ликвидированы 5 июня к 15.00 мск. Владельцы участков назвали работу пожарных в условиях жаркого и ветреного климата малоэффективной. Они направили жалобы в адрес президента страны и главе Следственного комитета, обвинив руководство регионального МЧС в халатности.

"Просим Вас помочь нам в решении нашей жизненно важной проблемы, дать поручение о проведении проверки на предмет надлежащей деятельности должностных лиц ГУ МЧС… по результатам которой, мы надеемся, будет принято решение о привлечении (сотрудников МЧС)… к уголовной ответственности за преступную халатность", - написали в своем обращении члены инициативной группы дачников.

Активисты также попросили руководство страны обеспечить остров пожарным постом, "оснащенным по всем нормативам и правилам" современной техникой.

Справка: остров Сарпинский считается самым большим речным островом в Европейской части России. Имеет площадь около 113 квадратных километров. Покрыт дубравами. В 16 хуторах постоянно проживает около 800 человек. В летнее время островное население увеличивается до 6 тысяч человек за счет дачников, которые проживают на острове в 15 СНТ. В марте 2010 года территория острова вошла в состав Волгограда. Сообщение с островом осуществляется за счет теплоходов и автомобильного парома. Снабжение острова газом отсутствует. Нет центрального водоснабжения и центральной канализации.

Корреспондент "Кавказского узла" опросил дачников и узнал их мнение о ситуации на острове.

Пожарная часть местная в ужасающем техническом состоянии. Помощи от них мало

"Пожары эти — обычное явление на острове в летнее время. Особенно в июне, когда стоит жара и дуют сильные ветры. Опасность для нашего дачного товарищества явная. У нас имеются заброшенные участки, которые зарастают высокой травой. Дачники тут недисциплинированные — жгут мусор, что при таких ветрах вообще недопустимо. У нас по границам товарищества не скашивается трава, много спиленного и брошенного сухостоя, как за границами СНТ, так и на самих дачных участках. И при этом пожарная часть местная в ужасающем техническом состоянии. Помощи от них мало", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Евгения Струева.

Пенсионеры Струевы проживают в Тракторозаводском районе Волгограда. Более 20 лет они арендуют дачный участок в одном из СНТ. С мая по сентябрь они проживают на даче "вдали от городской суеты". Выращивают овощи, ухаживают за фруктовым садом. По выходным дети привозят им на дачу внуков.

"От пожаров страдают в основном участки, которые прилегают к границам СНТ или к заброшенным дачам. Те, у кого время есть, просто заходят на заросшие травой участки соседей и скашивают их для безопасности. Многие имеют баки постоянно заполненные водой. Но это не спасет, если случится пожар при сильном ветре", - рассказал супруг Евгении Александр.

Помимо заброшенных дачных участков и нескошенной на границе СНТ травы мужчина назвал другие причины пожаров: пересохшие от недостаточного весеннего паводка водоемы, перехлест из-за сильного ветра проводов линий электроснабжения, битое стекло в сухостое, неубранные в лесу спиленные кусты и деревья, пренебрежение мерами безопасности местных жителей и дачников при розжиге костров и запуске петард по ночам.

Если они сгорят, не надо будет никому компенсацию выплачивать, а земли освободятся под строительство новых объектов

Андрей Курилков также с семьей арендует дачный участок в СНТ "Мечта". Андрей работает автослесарем. На даче отдыхает с семьей. Его мама-пенсионерка проживает летом в дачном домике, следит за огородом и садом. Андрей считает, что пожары на острове Сарпинском "происходят неслучайно".

"Второй год нам рассказывают власти о масштабных планах по освоению острова Сарпинский: планируют мосты построить, речной вокзал на острове, настроят тут санаториев, домов отдыха, всяких увеселительных заведений, яхт-клубов. Понятно, инвесторам нужны земельные участки. Вот за счет дачников, похоже, и будут этот вопрос решать. Здесь много заброшенных и неоформленных в собственность земельных участков — и в СНТшках и в хуторах. Если они сгорят, не надо будет никому компенсацию выплачивать, а земли освободятся под строительство новых объектов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сосед Андрея, пожелавший не называть своего имени напомнил, что "инвесторы пожелали освободить большие участки удобной островной земли под строительство своих объектов". "А участки СНТ как раз очень удобны, так как расположены изначально в удобном месте, да еще и частично инфраструктурой обеспечены. Понятно, хотят сделать быстро и дешево, без выплат компенсаций", - сказал он.

На все наши жалобы, которые мы отправляем в органы исполнительной власти и надзорникам — ноль реакции

Дачник сообщил, что пожарные приехали на тушение огня с неработающими насосами. "У нас противопожарные мероприятия не проводятся почему-то: не скашивается трава на границах СНТ, пропашка по периметру не проводится, оставляется спиленный в лесу сухостой в больших кучах. И на все наши жалобы, которые мы отправляем в органы исполнительной власти и надзорникам - ноль реакции. Здесь очень много работы у следователей", - высказал свое возмущение дачник.

Риэлтор, представившийся Виктором, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в прошлом году он оказывал помощь нескольким семьям в острова Сарпинский в приватизации участков с домами, как в хуторах, так и в СНТ.

"Дачи там (на острове Сарпинский) с советских времен. В свое время они не приватизировались, много заброшенных участков. Кроме того, там несколько поселков, где тоже есть неприватизированные участки (земли). Такие участки часто не зарегистрированы в Росреестре, и они не стоят на кадастровом учете. Понятно, что если на таких участках пожар уничтожит имущество — никакой компенсации владельцы не получат. Разве что, им посочувствуют", - отметил он.

Юрист Сергей Иващенко сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что был "общественным защитником дачников острова Сарпинский в ходе различных гражданских судебных процессов". Система обеспечения пожарной безопасности прописана в федеральном законе "О пожарной безопасности» №69-ФЗ", пояснил он.

"Меры по обеспечению пожарной безопасности обязаны предпринимать как государственные органы власти, так и местные власти. В случае с островом Сарпинский - это ГУ МЧС РФ и мэрия Волгограда. Также ответственность за противопожарную безопасность несут сами граждане", - рассказал Иващенко.

Юрист отметил, что финансирование подобной деятельности противопожарной службы, социальных гарантий и компенсаций ее личному составу является расходным обязательством Российской Федерации, субъектов федерации и муниципалитетов. Он поддержал требования инициативной группы дачников острова Сарпинский провести расследование случаев халатности лиц, обязанных обеспечивать пожарную безопасность на острове.

"В начале июня из-за сложных погодных условий, установившихся в регионе (сильный ветер и жара, - прим. "Кавказского узла"), был объявлен особый противопожарный режим. При этом местная пожарная часть не удосужилась даже исправить насос в пожарной машине. А если бы масштабы пожара были колоссальными, если бы там люди гибли, пожарные бы что? Стояли бы и безучастно наблюдали как уничтожается СНТ и гибнут люди? У следственных органов подобный случай должен вызвать подозрения - и не только в преступной халатности, но и в возможном преступном сговоре, коррупционной составляющей. Дачники написали жалобы в СК. Пусть следователи разбираются, имели ли место преступления или административные нарушения", - заявил Иващенко.

По его словам, если погорельцы потеряли жилье или другое недвижимое имущество во время ЧС или стихийного бедствия, помощь может быть оказана из федерального или областного бюджета. Ее размер будет зависеть от многих факторов.

"Если дело дойдет до суда, нужно подготовить следующие документы: акт о пожаре от МЧС, досудебную претензию, акт об оценке ущерба, справку о составе семьи и другие необходимые суду документы. Если потеряно единственное жилье — местные власти обязаны предоставить либо жилое помещение из маневренного фонда, либо жилищный сертификат или заключат с вами договор соцнайма на льготных условиях. И я советую гражданам, особенно имеющим дома на острове Сарпинский, застраховать их в обязательном порядке. В сложившихся условиях это просто необходимо", - посоветовал Сергей Иващенко.

"Кавказский узел" также писал, что жители Сарпинского острова неоднократно жаловались на сложности с переправой.

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