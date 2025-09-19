×

21:32, 19 сентября 2025

Житель Кабардино-Балкарии обвинен в недоносительстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Кабардино-Балкарии рассмотрит дело против 18-летнего местного жителя, который не сообщил силовикам о планах знакомого устроить поджог на железной дороге.

Статья о недоносительстве (205.6 УК России) предусматривает штраф либо лишение свободы на срок до одного года. Она распространяется на “несообщения о преступлении" против безопасности государства - действий, которые квалифицируются в РФ по уголовным статьям о преступлениях террористического характера. 

Обвиняемый, 18-летний житель Баксанского района, не сообщил в правоохранительные органы о планах своего знакомого совершить поджог локомотива на одной из железнодорожных станций Кабардино-Балкарии, хотя располагал “достоверно известными сведениями” об этом, говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики. 

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Баксанский районный суд. 

Согласно данным картотеки на сайте суда, в недоносительстве обвиняется Али Тлепшев. Материалы дела поступили в суд 11 сентября, а сегодня, 19 сентября, было назначено первое заседание по делу - оно состоится 2 октября. Комментариями обвиняемого или его представителя относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает. 

Силовики на Северном Кавказе используют статью о недоносительстве для устрашения родственников и знакомых предполагаемых боевиков, хотя ее правовое применение возможно лишь при определенных условиях, а близкие родственники защищены конституционным правом не сообщать о преступлении. Формулировка статьи предполагает, что человек, который знал о намерениях некоего иного лица, "должен еще дать правовую оценку действиям, что требует специальных юридических знаний", обратил внимание адвокат Феликс Вертегель. 

Автор: "Кавказский узел"

