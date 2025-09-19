В Волгограде произошел сбой в работе аэропорта

Вылет и прием трех рейсов были перенесены в волгоградском аэропорте сегодня утром. Задержка составляет около четырех часов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 18 сентября аэропорт Волгограда временно останавливал прием и отправку рейсов из-за угрозы безопасности полетов.

Согласно ондайн-табло международного аэропорта Волгоград, прибытие рейса №EO 861 из Калининграда авиакомпании «Икар» перенесено с 5.55 на 10.20 мск. Также с 6.55 на 11.10 мск отложен вылет из Волгограда в Сочи рейса №EO 428 этого же перевозчика. Аналогичный рейс №4 428 компании Nordwind Airlines отложен на то же время.

О сбое в работе волгоградского аэропорта утром 19 сентября пишет ИА «Высота 102». Издание подчеркивает, что Росавиация не сообщала о введении в регионе каких-либо ограничений на использование воздушного пространства. Причины задержки рейсов в телеграм-канале Росавиации также не сообщаются. В телеграм-канале пресс-секретаря ФАВТ Артема Кореняко нет информации о каких-либо ограничениях, вводимых минувшей ночью в российских аэропортах.

