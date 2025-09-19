Житель Хасавюрта обвинен в пропаганде терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Хасавюрта опубликовала "поучительное" видео с молодым человеком, обвиненным в призывах к террористической деятельности из-за публикаций в соцсети.

Обвиняемый - 18-летний житель Хасавюрта. Силовики считают, что молодой человек пропагандировал террористические идеи в интернете среди подростков.

Об уголовном преследовании молодого человека сообщила сегодня администрация Хасавюрта, опубликовав короткое видео с подозреваемым в своем официальном канале. Дело было возбуждено еще в августе 2025 года, юноша подозревается в призывах к террористической деятельности в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Лицо молодого человека на записи скрыто. "В декабре 2024 года в социальных сетях я опубликовал материалы, поддерживающие террористическую деятельность. В связи с этим в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я хочу предостеречь всех жителей Дагестана от публикации негативного контента, связанного с запрещенными организациями, так как это может повлечь за собой ответственность", - заявляет парень перед камерой.

В сообщении чиновников не уточняется, какая мера пресечения избрана подозреваемому по делу. Следственный комитет Дагестана не публиковал подробности уголовного дела против жителя Хасавюрта, хотя в августе ведомство дважды распространяло информацию об аналогичных уголовных делах - против жителя Махачкалы и жителя Кизилюртовского района, находившегося за пределами России.

"Кавказский узел" также писал, что по той же статье о пропаганде терроризма обвинена 20-летняя жительница Сочи, чью запись в соцсетях силовики сочли оправданием теракта в "Крокус Сити Холле".

