Лента новостей
00:55, 19 сентября 2025

Житель Хасавюрта обвинен в пропаганде терроризма

Молодой человек, обвиненный в пропаганде терроризма. Кадр видео в официальном канале администрации Хасавюрта / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация Хасавюрта опубликовала "поучительное" видео с молодым человеком, обвиненным в призывах к террористической деятельности из-за публикаций в соцсети. 

Обвиняемый - 18-летний житель Хасавюрта. Силовики считают, что молодой человек пропагандировал террористические идеи в интернете среди подростков. 

Об уголовном преследовании молодого человека сообщила сегодня администрация Хасавюрта, опубликовав короткое видео с подозреваемым в своем официальном канале. Дело было возбуждено еще в августе 2025 года, юноша подозревается в призывах к террористической деятельности в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы).

Лицо молодого человека на записи скрыто. "В декабре 2024 года в социальных сетях я опубликовал материалы, поддерживающие террористическую деятельность. В связи с этим в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я хочу предостеречь всех жителей Дагестана от публикации негативного контента, связанного с запрещенными организациями, так как это может повлечь за собой ответственность", - заявляет парень перед камерой.

В сообщении чиновников не уточняется, какая мера пресечения избрана подозреваемому по делу. Следственный комитет Дагестана не публиковал подробности уголовного дела против жителя Хасавюрта, хотя в августе ведомство дважды распространяло информацию об аналогичных уголовных делах - против жителя Махачкалы и жителя Кизилюртовского района, находившегося за пределами России. 

"Кавказский узел" также писал, что по той же статье о пропаганде терроризма обвинена 20-летняя жительница Сочи, чью запись в соцсетях силовики сочли оправданием теракта в "Крокус Сити Холле". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
03:56, 19 сентября 2025
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
22:58, 18 сентября 2025
Четверо военных из Адыгеи убиты на Украине
21:39, 18 сентября 2025
За гибель туриста на рафтинге в Адыгее инструктору дали условный срок
19:55, 18 сентября 2025
Военный из Северной Осетии убит на СВО
18:13, 18 сентября 2025
К условному сроку приговорили свидетельницу Иеговы* из Карачаево-Черкесии
04:59, 18 сентября 2025
Военный из Краснодарского края убит на Украине
Ирина Карпова. Кадр видеосюжета телекомпании "Дагестан".
02:58, 19 сентября 2025
Зоозащитница Карпова попросила о поддержке Меликова и главу МВД Дагестана
Нападение в Магасе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
01:36, 17 сентября 2025
За неделю с 8 по 14 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Отключение воды. Фото: пресс-служба "Водоканала" https://gvk86.ru/press-center/30116/
22:48, 12 сентября 2025
Подача воды в дома жителей Буйнакска отложена еще на сутки
Канатная дорога на Эльбрусе. Фото: https://resort-elbrus.ru/
16:49, 12 сентября 2025
Два человека погибли на Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге
Юноша наклеивает листовку. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT.
03:46, 12 сентября 2025
За неделю с 1 по 7 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Справочник
Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Пугачева и Кадыров. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ На какие слова Пугачевой обиделся Кадыров

15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
