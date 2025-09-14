Кандидат в депутаты гордумы Ростова-на-Дону заявил о нарушениях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник СВО, кандидат от КПРФ Роман Греховодов заявил о помехах работе наблюдателей и признаках фальсификаций на участке в Ростове-на-Дону и подал заявление в полицию о нарушениях.

Как писал "Кавказский узел", муниципальные выборы проходят на юге России с 12 по 14 сентября, в Ростовской области и Краснодарском крае голосование идет параллельно с выборами губернатора. Кандидаты и партии сообщили о вбросах бюллетеней и фальсификациях при надомном голосовании. На избирательном участке в Новочеркасске представителям избирательного объединения были нанесены телесные повреждения, полиция проводит проверку.

О нарушениях на участке 1819 в Ленинском районе Ростова-на-Дону, который расположен в здании школы, сообщил кандидат в депутаты гордумы Роман Греховодов. "13 сентября 2025 года по завершению второго дня голосования не дали ознакомиться с книгами со списками избирателей и актами. Наблюдатели просто были выставлены на улицу, так как это решил директор этой школы, которая управляла работой комиссии, на самом деле являлась обычным наблюдателем, грубо превышая свои полномочия", - написал он в своем Telegram-канале.

"14 сентября было обнаружено, что на сейфе, где хранились сейф-пакеты с использованными бюллетенями и вышеуказанные книги, была переклеена лента, которой данный сейф был опечатан вечером 13 сентября, о чем есть фотодоказательства и написано заявление в ОП-4.

Также было обнаружено, что стационарные и переносные урны для голосования не опечатаны, как требует закон", - отметил он.

По его словам, директор школы пыталась помешать ему записать видео с участка, в результате сотрудник полиции, сначала потребовал покинуть помещение для голосования.

Видеозапись с участка опубликована в Telegram-канале КПРФ.Дон, там же размещено заявление Греховодова в полицию о нарушениях на участке.

