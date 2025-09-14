Пенсионеры завершили ремонт моста в Тырныаузе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Тырныауза завершили ремонт пешеходного моста через реку Баксан. Помощи от властей они не ждали, заявив, что нельзя рассчитывать, что кто-то придет и все сделает за них. Однако, как отметил эксперт в области мостостроения, по правилам ремонтом мостов должны заниматься только специалисты.

Как писал "Кавказский узел", немолодые жители Тырныауза в начале сентября начали ремонт пешеходного моста через реку, мэрия же ограничилась похвалой и обещанием установить на мосту подсветку.

Жители Тырныауза рассказали 13 сентября корреспонденту "Кавказского узла" про висячий мост через реку Баксан, который местные пенсионеры вынуждены были отремонтировать самостоятельно.

Это мост локального использования для собственников двух десятков гаражей

"Висячим мостом через реку Баксан пользуются, в основном, жители двух многоквартирных домов, у которых на другом берегу реки расположены гаражи. То есть это мост локального использования для собственников двух десятков гаражей. Остальные жители если и переходят по нему, то только для того, чтобы погулять, собрать ягоды облепихи", - рассказал местный житель.

"Мост был установлен в советские времена, с тех пор ни разу не ремонтировался. И если его железные опоры пока еще в порядке, то деревянный настил сгнил и ходить по нему стало небезопасно. В 200 метрах от этого моста есть еще один висячий мост, который несколько лет назад городские власти после многочисленных жалоб местных жителей привели в порядок. Кроме этих двух мостов в этом месте есть и бетонный мост, который считается резервным и использовался, когда на город сошел сель, и главный мост для въезда в город занесло селевой массой", - сообщил он.

На вопрос, почему они занялись ремонтом моста, один из местных жителей, который представился Мишей, сказал, что лично он в ремонте не участвовал, но сдавал деньги на ремонт. «Мост нам нужен, чтобы ходить в свои гаражи. А кто, если не мы сами, его сделает?» - задался он вопросом.

Другой житель, который также сам не участвовал, но сдавал деньги, сказал, что лично у него гаража нет, но поддержал общественную инициативу, чтобы мост был, ибо он нужен жителям дома.

Пенсионер Мустафа Кучмезов, участвовавший в ремонта моста, рассказал, что работы продолжались около месяца. «Мы сначала собрали деньги, закупили древесину, распилили его, а потом настелили», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мы и благоустраиваем дворовую территорию сами, и убираем сами. Я считаю, что это нормально, а то люди привыкли рассчитывать, что кто-то придет и уберет за ними

Сколько денег ушло на ремонт, он не знает точно, но считает, что это неважно. Деньги были собраны жителями, власти им ничем не помогли. Обещали установить на мосту освещение за счет бюджета города, но пока что ничего не сделано. «Мы и благоустраиваем дворовую территорию сами, и убираем сами. Я считаю, что это нормально, а то люди привыкли рассчитывать, что кто-то придет и уберет за ними. И мост им отремонтирует, и все им сделает, а сами палец о палец ударить не хотят», - резюмировал Кучмезов.

Активистка из Тырныауза Лариса Барагунова считает иначе. По ее мнению, горожане вынуждены решать вопросы, которые должна решать мэрия, но не делает этого.

По словам Барагуновой, мост не имеет городского значения. Этим мостом пользуются жители двух домов, который имеют гаражи на другом берегу реки, а некоторые - сараи, где держат коз и коров, но все равно его ремонт - обязанность городских властей.

«Мост не находится на балансе муниципалитета, но забота о населении, создание комфортных условий для жизни - эту обязанность с мэрии никто не снимал», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт по мостостроению, говоривший с корреспондентом «Кавказского узла» на условиях анонимности, отметил, что правила по охране труда и безопасности во время ремонта мостов регулируются принятыми в 2020 году «Правилами по охране труда при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов».

Должно быть получено разрешение от специализированного органа на проведение подобных работ

«В том числе там отмечается, что к работам по сооружению и ремонту мостов допускаются работники, прошедшие подготовку по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а также стажировку на рабочем месте под руководством лиц, назначаемых работодателем. Кроме того, должны назначаться ответственный руководитель и ответственный исполнитель работ. И должно быть получено разрешение от специализированного органа на проведение подобных работ», - заметил он.

Нарушения правил безопасности при ведении строительных, ремонтных и других работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба, карается статьей 216 УК, предусматривающей от штрафа до пяти лет лишения свободы в зависимости от тяжести ситуации.

Коснувшись ситуации с ответственностью за возможный ущерб вследствие некачественного ремонта, эксперт отметил, что в соответствии со статьей 723 Гражданского кодекса ответственность за ненадлежащее качество работы несет подрядчик. Если же речь идет о нарушении требований к безопасной эксплуатации моста, то здесь, в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса, вред возмещает собственник сооружения. «В первом случае ответственность будет нести организатор или организаторы ремонта, а во втором, учитывая, что собственника у моста до сих пор нет, нет и ответственных лиц», - подчеркнул он.

При этом, по его словам, свод правил и стандартов о состоянии мостов вполне доступен, поэтому активисты могут знать, что от них требуется. Эксперт также отметил, что заявление местных властей о том, что мост не находится на балансе, является вполне правдоподобным. «Бывают ситуации, когда мост уже построен, но по какой-то причине не завершена процедура его передачи. И в этом случае он считается ничьим», - подчеркнул он.

Ранее, комментируя ситуацию в городе Шахты, где местный житель Александ Титов несколько лет самостоятельно делает ямочный ремонт дорог города, а местные чиновники потребовали согласовывать работы, юрист Евгений Трифонов заявил, что, согласно законодательству, дороги должны ремонтировать специалисты. По его словам, требования администрации Шахт полностью обоснованы. "Существуют требования, и эти требования должны исполняться [...] потому что существуют нормы безопасности", - подчеркнул юрист.