Скачайте приложение — работает без VPN!
Главная   /   Лента новостей
12:01, 12 сентября 2025

Сын мэра Гюмри отправлен под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд избрал меру пресечения сыну мэра Гюмри Спартаку Гукасяну, задержанному по подозрению в вымогательстве.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября силовики сообщили,  что сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна Спартак Гукасян задержан по подозрению в вымогательстве. Вардан Гукасян раскритиковал версию о вымогательстве и заявил, что дело носит политический характер, чтобы "свести счеты" с ним самим.

Cуд Ширакской области избрал Спартаку Гукасяну меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца, сообщает сегодня News.am.

По данным Следственного комитета, в рамках дела Гукасяна-младшего инициировано еще одно уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса, пишет издание.

Напомним, 30 марта прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. На них победила правящая партия "Гражданский договор", но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян. Он вступил в должность 19 апреля.

В октябре 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 года Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. Наблюдатели отметили аномальную явку на выборах, связав ее с направленным голосованием.

Автор: "Кавказский узел"

