Суд обязал военных выплатить компенсации двум жительницам Ейска за крушение Су-34

Ейский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск местной жительницы и ее несовершеннолетней дочери, пострадавших от падения военного самолета на их дом в октябре 2022 года.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажный жилой дом в Ейске. Погибли 16 человек, 43 человека пострадали. 22 октября 2022 года власти отчитались, что начали выплачивать компенсации жителям Ейска, чьи квартиры были уничтожены при крушении военного самолета. В августе 2024 года суд отказал трем пострадавшим семьям в увеличении сумм компенсаций морального вреда от падения военного самолета на жилой дом.

Ранее семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. Восстановление многоквартирного дома будет завершено к 1 ноября 2023 года, квартиры жителям будут сданы в предчистовой отделке, также людям будут выплачены компенсации на ремонт, заявила в феврале 2023 года администрация Кубани.

В иске к к воинской части Восточного военного округа и Минобороны РФ жительница Ейска требовала выплаты двух миллионов рублей - по одному миллиону себе и своей несовершеннолетней дочери. Женщина, которая во время катастрофы была беременна, попала в больницу с отравлением угарным газом, ее дочь отравилась продуктами горения и получила травмы ног.

Представитель Минобороны в суде требовал отклонить иск, заявляя, что пострадавшие должны были получить компенсации ущерба от местных властей, которые ввели муниципальный режим ЧС после авиакатастрофы. Тем не менее, суд признал гражданско-правовую ответственность военной части за крушение самолета и причиненный этой катастрофой ущерб.

Ответчики, пытаясь избежать выплат, также ссылались на выводы следствия о том, что крушение самолета стало результатом попадания в двигатели птиц. Уголовное дело о катастрофе было прекращено в связи с отсутствием события преступления, отмечает 11 сентября “Коммерсант”.

Иск, по информации издания, был рассмотрен еще 4 сентября. Суд сократил суммы компенсаций вдвое и постановил выплатить обеим пострадавшим по 500 тысяч рублей, сочтя первоначальную сумму требования "явно завышенной".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.