Суд отказался увеличить выплаты пострадавшим от крушения Су-34 в Ейске

23 августа 2024, 09:40

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Суд на Кубани не удовлетворил жалобы трех семей из Ейска, попросивших увеличить размер компенсаций морального вреда от падения военного самолета на жилой дом.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2022 года самолет Су-34 упал, врезавшись в девятиэтажный жилой дом в Ейске. Погибли 16 человек, 43 человека пострадали. 22 октября 2022 года власти отчитались, что начали выплачивать компенсации жителям Ейска, чьи квартиры были уничтожены при крушении военного самолета.

Ранее семьям погибших власти пообещали выплатить по миллиону рублей, пострадавшим – от 10 тысяч до 400 тысяч рублей. Восстановление многоквартирного дома будет завершено к 1 ноября 2023 года, квартиры жителям будут сданы в предчистовой отделке, также людям будут выплачены компенсации на ремонт, заявила в феврале 2023 года администрация Кубани.

Шесть семей из Ейска обратились в суд с требованием взыскать со структур Минобороны компенсацию ущерба, нанесенного в результате падения Су-34 на многоэтажный дом. Три иска уже удовлетворены, суд обязал ФКУ "Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа" как владельца самолета - источника повышенной опасности - выплатить пострадавшим стоимость имущества и компенсацию морального вреда, сообщает сегодня "Коммерсант".

Три исковых заявления от семей Бондаренко, Булычевых и Кузьмяк рассмотрены и частично удовлетворены, слушания по остальным продолжаются. Пострадавшим семьям присуждены выплаты от 236 тысяч до 935 тысяч рублей в качестве возмещения стоимости уничтоженного имущества: мебели, бытовой техники и автотранспорта.

Также пострадавшие просили компенсировать моральный вред, заявленные суммы компенсаций доходили до 12 миллионов рублей на человека, но Ейский горсуд счел достаточными выплаты от 20 тысяч до 100 тысяч рублей на человека, а Краснодарский краевой суд, куда обратились пострадавшие, признал это решение "отвечающим требованиям разумности и справедливости", пишет издание.

В апелляционной жалобе семья Булычевых, состоящая из четырех взрослых и двух детей, попросила изменить решение суда и увеличить компенсацию морального вреда до 1,5 миллиона рублей в пользу каждого члена семьи, говорится в тексте апелляционного определения, размещенного на сайте краевого суда.

"Из материалов дела следует, что на момент крушения самолета в квартире находилась только [взрослая женщина], которая получила отравление продуктами горения. В связи чем суд первой инстанции, с учетом требований разумности, взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Иные истцы на момент крушения в квартире не находились, и их моральный вред был выражен в испуге за жизнь и здоровье [родственницы]. При таких обстоятельствах суд посчитал возможным снижения компенсации морального вреда до 20 000 рублей в пользу каждого", - говорится в документе.

Изучение материалов дела не дает оснований признать доводы достаточными для отмены решения суда первой инстанции, постановил краевой суд.

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