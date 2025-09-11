×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:55, 11 сентября 2025

Активисты в Грузии заявили об аресте участника протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сооснователя партии "Федералисты" и активного участника протестов Левана Бродзели силовики увезли из дома, официально о его аресте не сообщалось. Кроме того, полицейские вечером пришли в офис движения “Единство” в Тбилиси. 

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября полиция Грузии сообщила о задержании трех участников протестов 8-9 сентября. Одна из них, Меги Диасамадзе, задержана за порчу предвыборного баннера.

Информацию о вероятном аресте активиста распространила Тамар Черголеишвили - лидер партии "Федералисты", которая входит в коалицию оппозиционных политических сил Грузии.  

"Левана Бродзели забрали из дома на шести машинах", - написала она в социальных сетях. Соратники Бродзели не знают, куда его увезли и на каких основаниях активист был задержан. 

Черголеишвили отметила, что во время акции протеста у избирательного штаба Кахи Каладзе в Тбилиси Бродзели снял видео с сотрудниками штаба. На записи эти люди, некоторые из них одетые в футболки с символикой “Грузинской мечты”, показывают угрожающие и оскорбительные жесты протестующим. 

Также вечером 10 сентября стало известно, что в офис движения “Ertoba” (“Единство”) пришли сотрудники криминальной полиции. Активист движения, находившийся в офисе, сообщил, что “они вошли с применением силы” и запретили находящимся в помещении людям пользоваться мобильными телефонами. 

Силовики интересовались, кто из активистов во время акций протеста носил маски, заявляя при этом, что уже идентифицировали интересующего их человека. Они требовали подписать протокол о нарушении закона и грозились доставить активистов в полицию, но когда к офису пришли граждане, узнавшие о визите, сотрудники правоохранительных органов покинули здание. 

“Мы знаем, но хотим услышать из ваших уст. Если не скажете, всех увезем в управление. Если скажете, увезем только одного”. После того как пришли наши друзья и включили прямые эфиры, покинули территорию офиса”, - передал слова полицейских представитель движения Николоз Ткемаладзе в эфире телекомпании Pirveli.

Согласно ужесточенным нормам административного кодекса, использование масок во время собраний и манифестаций стало правонарушением, предусматривающим до семи суток ареста или денежный штраф, отмечает Tbilisi_Life. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:06, 10 сентября 2025
Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе
21:09, 10 сентября 2025
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
19:30, 10 сентября 2025
1
 Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию
17:49, 10 сентября 2025
Два бойца из Волгоградской области убиты на Украине
13:55, 10 сентября 2025
Туристы эвакуированы с пляжей в Новороссийске из-за атаки дронов
11:57, 10 сентября 2025
Военнослужащий из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Акция у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 10.09.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1546360200096858&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:28, 10 сентября 2025
Протестующие маршем прошли к парламенту от штаба Каладзе
Тенгиз Корашвили (слева). Фото: https://x.com/CivilGe/status/1965787237091815626
19:23, 10 сентября 2025
Гражданин Грузии освобожден из заключения в Южной Осетии
Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
14:51, 10 сентября 2025
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии
Указатель на границе Южной Осетии. Фото: администрация президента Республики ЮО https://south-ossetia.info/dlya-chego-nuzhna-gruziya-sejchas-soedinennym-shtatam-ameriki/
07:07, 10 сентября 2025
Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией
05:28, 10 сентября 2025
Мзия Амаглобели и Наргиз Абсаламова стали лауреатами премии свободным СМИ
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина*: похищение или задержание?

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Наблюдатели ОБСЕ. Фото: Тинатин Бежанишвили https://www.osce.org/
10 сентября 2025, 14:51
Наблюдатели ОБСЕ отказались присутствовать на муниципальных выборах в Грузии

Лекарственный препарат "Трикафта". Фото: https://mechtayazhit.ru/otzyvy-o-trikafte/
10 сентября 2025, 12:56
Суд встал на сторону жителя Кабардино-Балкарии в споре с врачами

Военный корабль. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
10 сентября 2025, 10:05
Безэкипажный катер уничтожен в акватории Черного моря

Указатель на границе Южной Осетии. Фото: администрация президента Республики ЮО https://south-ossetia.info/dlya-chego-nuzhna-gruziya-sejchas-soedinennym-shtatam-ameriki/
10 сентября 2025, 07:07
Гражданин Грузии задержан на границе с Южной Осетией

Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Показать больше