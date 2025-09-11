Активисты в Грузии заявили об аресте участника протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сооснователя партии "Федералисты" и активного участника протестов Левана Бродзели силовики увезли из дома, официально о его аресте не сообщалось. Кроме того, полицейские вечером пришли в офис движения “Единство” в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", 10 сентября полиция Грузии сообщила о задержании трех участников протестов 8-9 сентября. Одна из них, Меги Диасамадзе, задержана за порчу предвыборного баннера.

Информацию о вероятном аресте активиста распространила Тамар Черголеишвили - лидер партии "Федералисты", которая входит в коалицию оппозиционных политических сил Грузии.

"Левана Бродзели забрали из дома на шести машинах", - написала она в социальных сетях. Соратники Бродзели не знают, куда его увезли и на каких основаниях активист был задержан.

Черголеишвили отметила, что во время акции протеста у избирательного штаба Кахи Каладзе в Тбилиси Бродзели снял видео с сотрудниками штаба. На записи эти люди, некоторые из них одетые в футболки с символикой “Грузинской мечты”, показывают угрожающие и оскорбительные жесты протестующим.

Также вечером 10 сентября стало известно, что в офис движения “Ertoba” (“Единство”) пришли сотрудники криминальной полиции. Активист движения, находившийся в офисе, сообщил, что “они вошли с применением силы” и запретили находящимся в помещении людям пользоваться мобильными телефонами.

Силовики интересовались, кто из активистов во время акций протеста носил маски, заявляя при этом, что уже идентифицировали интересующего их человека. Они требовали подписать протокол о нарушении закона и грозились доставить активистов в полицию, но когда к офису пришли граждане, узнавшие о визите, сотрудники правоохранительных органов покинули здание.

“Мы знаем, но хотим услышать из ваших уст. Если не скажете, всех увезем в управление. Если скажете, увезем только одного”. После того как пришли наши друзья и включили прямые эфиры, покинули территорию офиса”, - передал слова полицейских представитель движения Николоз Ткемаладзе в эфире телекомпании Pirveli.

Согласно ужесточенным нормам административного кодекса, использование масок во время собраний и манифестаций стало правонарушением, предусматривающим до семи суток ареста или денежный штраф, отмечает Tbilisi_Life.

