Бастрыкин заинтересовался затопленной школой в дагестанском селе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома поручил доложить о нарушении прав учащихся общеобразовательного учреждения в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", жители дагестанского села Гюхряг пожаловались на состояние школы. Школа в селе признана аварийной, ученики вынуждены учиться в арендованных зданиях, в которых нет элементарных удобств.

По данным Следкома, "в социальных медиа сообщается, что в общеобразовательном учреждении села Рукель Дербентского района отсутствуют горячая и холодная вода, а также нарушена организация школьного питания".

Отмечается, что руководству учреждения неоднократно выписывались штрафы, но ситуация не изменилась", сообщает Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале.

Ранее в соцсетях распространилось видео, опубликованное Telegram - каналом «Жемчужина юга», который насчитывает 18 тыс. подписчиков. На видео показана не огороженная затопленная спортивная площадка и покосившиеся снаряды возле арендованного здания школы.

Видео сопровождается комментарием: "в селе Нижний Рукель Дербентского района затопило школу. Здание для школы на сегодняшний день находится в аренде. Собственной, государственной школы в селении нет. Учащимся приходится пробираться через огромные лужи к знаниям. Спортивная площадка затоплена. Со слов сельчан, такая ситуация после любого дождя". К 21:30 пост набрал 2913 просмотров.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) 1 , сообщает следком Дагестана в своем Telegram - канале.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители нескольких районов республики требуют построить новые здания школ или отремонтировать ветхие строения, в которых вынуждены заниматься их дети. Соответствующие обращения записывали жители сел Шиназа Рутульского района, Советское Бабаюртовского района. Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское после жалоб жителей.