Главная   /   Лента новостей
00:51, 4 сентября 2025

Жители дагестанского села пожаловались на состояние школы

Одно из зданий, где учатся дети в селе Гюхряг, покрыто трещинами. Стоп-кадр видео "Новое дело" от 03.09.25, https://t.me/novoedelo/34062.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Школа в селе Гюхряг Табасаранского района признана аварийной, ученики вынуждены учиться в арендованных зданиях, в которых нет элементарных удобств.

Как писал "Кавказский узел", глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей из села Балахани Унцукульского района Дагестана, вынужденных обучаться в недостроенном здании школы. Следователи предположили, что нарушены права детей "на доступное и качественное образование". 

Видео с жалобой жителей села Гюхряг Табасаранского района распространил Telegram-канал "Тема Дагестана",  у которого насчитывается более 20 тысяч подписчиков.

"Уважаемые земляки, сегодня мы хотим вас пригласить посмотреть, в каком печальном состоянии находится одна из школ республики. Эта проблема касается не одного села, а будущего целого поколения. Это село Гюхряг в Табасаранском районе. В немаленьком селе дети, которые каждый день посещают школу, находятся в ужасных условиях, которые недопустимы в наше время. Около 10 лет назад здание школы, которое видите на видео, было признано аварийным. С тех пор в селе нет нормальной школы, которая соответствовала хоть каким-то принятым в нашей стране нормам", - говорит автор видео.

"Сегодня ученики и преподаватели вынуждены ходить в три арендованных дома. На записи вы видите, в каком плачевном состоянии находятся и эти здания: трещины, сырость, отсутствие элементарных удобств. Санузел – это дыра в полу, и он всего один. Об игровой площадке нет и речи. И так не один год. Жители села писали жалобы, обращались к главам района, но их никто не слышит. Проблемы остаются без решения", - жалуются жители села.

На видео один из жителей показывает спортивное поле, где дети занимаются физкультурой, оно находится в 1,3 километра от школы. Поле без спортивных снарядов и тренажеров. Старый дом, где ранее располагалось медучреждение – приспособлен для начальных классов. «Вот это что такое?» - возмущается он, показывая один туалет на всех, расположенный на улице, представляющий дырку в полу. Основное здание школы так же находится в плачевном состоянии. «Она развалится скоро», - сетует другой житель за кадром, показывая старые окна и кирпичную кладку стен в трещинах.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители нескольких районов республики требуют построить новые здания школ или отремонтировать ветхие строения, в которых вынуждены заниматься их дети. Соответствующие обращения записывали жители сел Шиназа  Рутульского района, Советское Бабаюртовского района. Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское после жалоб жителей.

