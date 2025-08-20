Бастрыкина заинтересовало обучение детей в недостроенной школе в Дагестане

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей, вынужденных обучаться в недостроенном здании школы в селе Балахани в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года ученики Шамилькалинской школы из ветхого здания были переведены в здание администрации Унцукульского района. Проблему с обучением детей в старом здании, представляющем опасность для людей, чиновники решили с помощью перевода детей на обучение в администрацию района. Решение о переводе детей было принято после посещения района главой правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей из села Балахани в Дагестане, вынужденных обучаться в недостроенном здании школы, информирует Интерфакс.

В социальной сети сообщается о нарушении прав детей из села Балахани в Дагестане на доступное и качественное образование. В 2010 году в населенном пункте снесено здание образовательного учреждения, после чего начато возведение новой школы. Однако до настоящего времени строительные работы не завершены. При этом выдано разрешение на временную эксплуатацию строения, из-за чего несовершеннолетние вынуждены обучаться в небезопасных условиях, сообщает Информационный центр СК России в своем Telegram-канале.

В крупном селе Балахани (население – более 2600 человек) около 400 детей вынуждены учиться в недостроенном здании. Дети младших классов вынужденно занимаются в приспособленном здании, не пригодном для учебного процесса. Потерявшие надежду селяне обратились на Прямую линию президента.

«15 лет объект стоит незавершенный. проектирован в 2009, стройка начата в 2010 году. С тех пор она строится. Школа стоила в 2010 году 60 миллионов, а сейчас уже – 600 миллионов», - сообщает в репортаже Джаватхан Абдулаев, подрядчик строительства, генеральный директор ООО «АГАЗ» в видеоматериале, опубликованном Telegram-каналом "Народный фронт Дагестан" 19 августа 2025 года.

«Школа эксплуатируется именно как школа, будучи юридически не доведенной до конца. Она не сдана в эксплуатацию. С другой стороны, дети обязаны учиться», - рассказал в видео Хабиб Магомедов, представитель регионального отделения Народный Фронт.

«Зимой температура доходит до минус 25, и детям приходится учиться в верхней одежде», - поясняет Абдулгамид Нажмудинов, ио главы администрации МО «Сельсовет Балаханинский», указывая на растрескавшиеся деревянные окна в этом же видео.

"Кавказский узел" ранее также сообщал, что жители нескольких районов республики требуют построить новые здания школ или отремонтировать ветхие строения, в которых вынуждены заниматься их дети. Соответствующие обращения записывали жители сел Шиназа Рутульского района, Советское Бабаюртовского района. Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское после жалоб жителей.