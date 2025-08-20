×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:02, 20 августа 2025

Бастрыкина заинтересовало обучение детей в недостроенной школе в Дагестане

Недостроенная школа в селе Балахани в Дагестане. Скриншот видео https://news-dagestan.ru/society/2025/08/19/33487.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей, вынужденных обучаться в недостроенном здании школы в селе Балахани в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", в январе 2024 года ученики Шамилькалинской школы из ветхого здания были переведены в здание администрации Унцукульского района. Проблему с обучением детей в старом здании, представляющем опасность для людей, чиновники решили с помощью перевода детей на обучение в администрацию района. Решение о переводе детей было принято после посещения района главой правительства республики Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав детей из села Балахани в Дагестане, вынужденных обучаться в недостроенном здании школы, информирует Интерфакс.

В социальной сети сообщается о нарушении прав детей из села Балахани в Дагестане на доступное и качественное образование. В 2010 году в населенном пункте снесено здание образовательного учреждения, после чего начато возведение новой школы. Однако до настоящего времени строительные работы не завершены. При этом выдано разрешение на временную эксплуатацию строения, из-за чего несовершеннолетние вынуждены обучаться в небезопасных условиях, сообщает Информационный центр СК России в своем Telegram-канале.

В крупном селе Балахани (население – более 2600 человек) около 400 детей вынуждены учиться в недостроенном здании. Дети младших классов вынужденно занимаются в приспособленном здании, не пригодном для учебного процесса. Потерявшие надежду селяне обратились на Прямую линию президента.

«15 лет объект стоит незавершенный. проектирован в 2009, стройка начата в 2010 году. С тех пор она строится. Школа стоила в 2010 году 60 миллионов, а сейчас уже – 600 миллионов», - сообщает в репортаже Джаватхан Абдулаев, подрядчик строительства, генеральный директор ООО «АГАЗ» в видеоматериале, опубликованном Telegram-каналом "Народный фронт Дагестан" 19 августа 2025 года.

«Школа эксплуатируется именно как школа, будучи юридически не доведенной до конца. Она не сдана в эксплуатацию. С другой стороны, дети обязаны учиться», -  рассказал в видео Хабиб Магомедов, представитель регионального отделения Народный Фронт.

«Зимой температура доходит до минус 25, и детям приходится учиться в верхней одежде», - поясняет Абдулгамид Нажмудинов, ио главы администрации МО «Сельсовет Балаханинский», указывая на растрескавшиеся деревянные окна в этом же видео.

"Кавказский узел" ранее также сообщал, что жители нескольких районов республики требуют построить новые здания школ или отремонтировать ветхие строения, в которых вынуждены заниматься их дети. Соответствующие обращения записывали жители сел Шиназа  Рутульского района, Советское Бабаюртовского района. Власти Хасавюртовского района отчитались о капремонте школы в селе Октябрьское после жалоб жителей.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Село Хутни Гунибского района Дагестана. Фото: https://www.instagram.com/p/CPu_S1YHNx0/?img_index=2 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:01, 20 августа 2025
Жители дагестанского села уведомили власти о митинге с требованием вернуть земли
Магомед Гаджиев (признан иноагентом).Скриншот фото https://yugsn.ru/articles/48512/conversions/9580a6ba9e4da9a3af9774cfcdc51d7c37962e61-thumb-normal-big.jpg
07:50, 20 августа 2025
Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего депутата Госдумы Гаджиева*
Нападение на судью в Камышине. Кадр видеозаписи камеры наблюдения. Скриншот https://bloknot-volgograd.ru/news/sudyu-zhestoko-ubili-v-kamyshine--1888620
02:08, 20 августа 2025
За неделю с 11 по 17 августа в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России убит один человек
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Предприниматели столкнулись с убытками из-за отключений света. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
01:54, 19 августа 2025
Перебои электроснабжения повлекли невозвратные убытки для бизнеса в Дагестане
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Избиение силовиками посетителя ростовского клуба. 17 августа 2025 г. Скриншот видео https://t.me/bazabazon/40210
20 августа 2025, 14:45
Следком отреагировал на избиение силовиками посетителя ростовского клуба

Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/
20 августа 2025, 10:50
Сергей Давидис осужден заочно

Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
19 августа 2025, 20:58
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване

Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше